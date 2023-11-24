Бункеры в Ростовской области станут дороже в новом году

«Самое основное в нашей работе — выкопать углубление, в котором будет обустраиваться укрепление. Делаем мы это не лопатами, конечно, а при помощи оборудования, которому нужен периодический ремонт. Оборудование импортное, запчасти на него — дорогие и редкие», — поясняет Леонид Синельников.