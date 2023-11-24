Бункеры в Ростовской области станут дороже в новом году

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По словам Леонида Синельникова, к концу 2023 года количество жителей Ростовской области, желающих построить укрепленное подземное сооружение на своем дачном участке возросло.
«Если сравнивать с началом года, то желающих, как минимум, на треть больше. Нам заказчики говорят, что их беспокоит участившаяся работа ПВО в области», — поясняет собеседник RostovGazeta.
При этом вместе со спросом на бункеры в наступающем году растет и цена. Эксперт связывает это с увеличением стоимости строительных материалов и оборудования.
«Самое основное в нашей работе — выкопать углубление, в котором будет обустраиваться укрепление. Делаем мы это не лопатами, конечно, а при помощи оборудования, которому нужен периодический ремонт. Оборудование импортное, запчасти на него — дорогие и редкие», — поясняет Леонид Синельников.
В среднем, заключает он, рост цен в сфере строительства укрепленных сооружений для личного пользования, составит от 10 до 15%.
Ранее RostovGazeta писала о том, что москвичи стали массово скупать ростовские подземные бункеры.