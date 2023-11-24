«Была улыбка»: Путин отреагировал на китайские мотовездеходы в Ростове

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Напомним, что в ноябре глава государства совершил ночной визит в донскую столицу. Ему показали новые военные мотовездеходы Desertcross 1000-3, предназначенные для разведки и поисково-спастельных операций.
Теперь издание написало, что глава государства улыбнулся при осмотре вездеходов. Говорится, что Россия получила большую партию техники, но официальной информации об этом не было.
До этого стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее глава государства назначил новых судей в Ростовской области в ноябре.