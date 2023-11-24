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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

«Была улыбка»: Путин отреагировал на китайские мотовездеходы в Ростове

«Была улыбка»: Путин отреагировал на китайские мотовездеходы в Ростове

24 ноября 2023, 13:09
Фото: 1MI
«Была улыбка»: Путин отреагировал на китайские мотовездеходы в Ростове

Стала известна реакция Путина в Ростове-на-Дону на китайские мотовездеходы

Президент «России» Владимир Путин улыбнулся, когда ему показали в Ростове-на-Дону китайские мотовездеходы, сообщает «Южный федеральный» со ссылкой на иностранные СМИ.

Напомним, что в ноябре глава государства совершил ночной визит в донскую столицу. Ему показали новые военные мотовездеходы Desertcross 1000-3, предназначенные для разведки и поисково-спастельных операций.

Теперь издание написало, что глава государства улыбнулся при осмотре вездеходов. Говорится, что Россия получила большую партию техники, но официальной информации об этом не было.

Песков заявил, что детали визита Путина в Ростов скрыты из-за военной информации
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До этого стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее глава государства назначил новых судей в Ростовской области в ноябре.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Путин#Мотовездеходы#Ночной визит#Desertcross 1000-3#Военные мотовездеходы
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