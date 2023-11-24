rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

24 ноября 2023, 10:31
В хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области произошла трагедия, в результате которой четверо детей погибли от отравления угарным газом.

Родители оставили детей одних дома. В это время из печи в комнаты начал выходить угарный газ. Никто из взрослых не был рядом, поэтому дети надышались газом и скончались. Когда бездыханные тела детей обнаружили, вызвали экстренные службы, но медики только констатировали их смерть, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели детей от отравления угарным газом. Произведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые экспертизы.

Спасатели предупреждают, что нельзя оставлять детей одних дома вообще. Угарный газ — незаметный и опасный враг. Его нельзя увидеть или почувствовать, поэтому нужно быть очень осторожным и внимательным.

Подпишитесь
Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области
Сегодня, 11:58
Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС
Сегодня, 12:10
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе
Сегодня, 11:52
Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением
Сегодня, 10:32
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»
Сегодня, 10:28
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Сегодня, 11:31