Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Родители оставили детей одних дома. В это время из печи в комнаты начал выходить угарный газ. Никто из взрослых не был рядом, поэтому дети надышались газом и скончались. Когда бездыханные тела детей обнаружили, вызвали экстренные службы, но медики только констатировали их смерть, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели детей от отравления угарным газом. Произведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые экспертизы.
Спасатели предупреждают, что нельзя оставлять детей одних дома вообще. Угарный газ — незаметный и опасный враг. Его нельзя увидеть или почувствовать, поэтому нужно быть очень осторожным и внимательным.