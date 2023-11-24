Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

Родители оставили детей одних дома. В это время из печи в комнаты начал выходить угарный газ. Никто из взрослых не был рядом, поэтому дети надышались газом и скончались. Когда бездыханные тела детей обнаружили, вызвали экстренные службы, но медики только констатировали их смерть, пишет «КП-Ростов-на-Дону».