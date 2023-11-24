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Published Сегодня, 17:18

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В Азовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Чумные свиньи отправили на карантин село в Ростовской области

24 ноября 2023, 17:18
Фото: pxhere.com
В Азовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В Азовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней, распоряжение об этом подписал губернатор Ростовской области.

В Новоалександровском сельском поселении в Азовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Ее выявили сразу у нескольких умерших свиней в домашних хозяйствах.

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Сейчас в поселке введены ограничения на оборот животных, продуктов животноводства и кормов.

Власти и надзорные органы сейчас заняты борьбой с вирусом АЧС на территории поселка.

Напомним, африканская чума свиней не опасна жди человека, однако может стать причиной массовой гибели скота.

Ранее врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек африканской чумы свиней.

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