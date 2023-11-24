Чумные свиньи отправили на карантин село в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Новоалександровском сельском поселении в Азовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Ее выявили сразу у нескольких умерших свиней в домашних хозяйствах.
Сейчас в поселке введены ограничения на оборот животных, продуктов животноводства и кормов.
Власти и надзорные органы сейчас заняты борьбой с вирусом АЧС на территории поселка.
Напомним, африканская чума свиней не опасна жди человека, однако может стать причиной массовой гибели скота.
Ранее врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек африканской чумы свиней.