Девочку-подростка похитили на машине с ростовскими номерами

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В Каменске-Шахтинском Ростовской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку. Школьницу похитили в родной Орловской области. Девушку силой затолкали в Lada Granta с ростовскими номерами и увезли в неизвестном направлении.
Ростовские полицейские получили ориентировку на авто. Машину заметили в Каменске-Шахтинском и остановили. Внутри находилась пропавшая девочка, а также трое парней в возрасте 23, 25 и 26 лет.
Сейчас подростка вернули родителям. Расследование похищения продолжается.
Напомним, в Ростове уже трое суток не могут найти пропавшую школьницу.