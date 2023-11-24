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Published Сегодня, 16:01

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Ростовские полицейские вместе с коллегами из Орловской области смогли найти похищенную 16-летнюю девушку

Девочку-подростка похитили на машине с ростовскими номерами

24 ноября 2023, 16:01
Фото: pxhere.com
Ростовские полицейские вместе с коллегами из Орловской области смогли найти похищенную 16-летнюю девушку
Ростовские полицейские вместе с коллегами из Орловской области смогли найти похищенную 16-летнюю девушку, сообщили в МВД региона.

В Каменске-Шахтинском Ростовской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку. Школьницу похитили в родной Орловской области. Девушку силой затолкали в Lada Granta с ростовскими номерами и увезли в неизвестном направлении.

Ростовские полицейские получили ориентировку на авто. Машину заметили в Каменске-Шахтинском и остановили. Внутри находилась пропавшая девочка, а также трое парней в возрасте 23, 25 и 26 лет.

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Сейчас подростка вернули родителям. Расследование похищения продолжается.

Напомним, в Ростове уже трое суток не могут найти пропавшую школьницу.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Полиция#Транспорт#Похищение детей#Криминал в Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
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