Дорожные работы спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Дорожные работы под Шахтами Ростовской области спровоцировали пробку на трассе М-4 «Дон». Она протянулась от поселка Интернациональный до хутора Аюта. Длина пробки составляет почти десяти километров.
В ГИБДД об авариях на этом участке не сообщалось.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и поискать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее автомобилистов в Ростовской области предупредили о дожде и мокром снеге на трассах с 25 ноября.