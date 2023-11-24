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Published Сегодня, 17:38

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Updated Сегодня, 17:40

В Ростовской области под Шахтами образовалась пробка из-за дорожных работ

Дорожные работы спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

24 ноября 2023, 17:38
Фото: pxhere.com
В Ростовской области под Шахтами образовалась пробка из-за дорожных работ
В Ростовской области под Шахтами образовалась пробка из-за дорожных работ, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожные работы под Шахтами Ростовской области спровоцировали пробку на трассе М-4 «Дон». Она протянулась от поселка Интернациональный до хутора Аюта. Длина пробки составляет почти десяти километров.

В ГИБДД об авариях на этом участке не сообщалось.

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Водителей просят учитывать дорожную обстановку и поискать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее автомобилистов в Ростовской области предупредили о дожде и мокром снеге на трассах с 25 ноября.

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