Дорожные работы спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

В ГИБДД об авариях на этом участке не сообщалось.

Дорожные работы под Шахтами Ростовской области спровоцировали пробку на трассе М-4 «Дон». Она протянулась от поселка Интернациональный до хутора Аюта. Длина пробки составляет почти десяти километров.

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Ранее автомобилистов в Ростовской области предупредили о дожде и мокром снеге на трассах с 25 ноября.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и поискать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.

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