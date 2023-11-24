ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Главное преимущество ЦФА — их высокая гибкость, позволяющая удовлетворить растущие запросы бизнеса и инвесторов. Сделка, реализованная с ГК «Форте», является одной из наиболее крупных не только для Ростовской области, но и на рынке ЦФА в целом.
Платформа цифровых финансовых активов А-Токен, разработанная на базе Альфа-Банка, является одной из крупнейших в России. По состоянию на ноябрь 2023 году на платформе состоялось более 45 выпусков ЦФА совокупным объемом более 20 млрд рублей. Альфа-Банк (платформа А-Токен) включен в реестр операторов информационных систем.
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от «16» января 2015 г
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