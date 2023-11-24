ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей

Главное преимущество ЦФА — их высокая гибкость, позволяющая удовлетворить растущие запросы бизнеса и инвесторов. Сделка, реализованная с ГК «Форте», является одной из наиболее крупных не только для Ростовской области, но и на рынке ЦФА в целом.