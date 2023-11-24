Говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм

Ростовстат поделился средними ценами на продукты в Ростовской области в ноябре. Из данных следует, что в регионе продолжает дорожать мясо. Килограмм говядины в области в среднем стоит 500 рублей. За тот же вес свинины придется отдать 372 рубля.