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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Мясо и колбасы стоят больше 500 рублей за килограмм в Ростовской области

Говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм

24 ноября 2023, 16:31
Фото: pxhere.com
Мясо и колбасы стоят больше 500 рублей за килограмм в Ростовской области
Мясо и колбасы стоят больше 500 рублей за килограмм в Ростовской области, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат поделился средними ценами на продукты в Ростовской области в ноябре. Из данных следует, что в регионе продолжает дорожать мясо. Килограмм говядины в области в среднем стоит 500 рублей. За тот же вес свинины придется отдать 372 рубля.

Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области
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Охлажденная курица в Ростовской области стоит 228 рублей за килограмм, а замороженная рыба — 233 рубля за килограмм.

Поднимаются в цене и колбасы. За килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы нужно отдать 601 рубль. За тот же вес вареной колбасы попросят 490 рублей.

723 рубля стоит в ноябре и килограмм сливочного масла. Килограмм творога же поднялся в цене до 398 рублей за килограмм. Что касается яиц, их десяток обойдется в регионе в среднем в 107 рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, сколько стоит черная и красная икра в Ростове в преддверии Нового года.

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