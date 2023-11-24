Говядина в Ростовской области подорожала до 500 рублей за килограмм

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Ростовстат поделился средними ценами на продукты в Ростовской области в ноябре. Из данных следует, что в регионе продолжает дорожать мясо. Килограмм говядины в области в среднем стоит 500 рублей. За тот же вес свинины придется отдать 372 рубля.
Охлажденная курица в Ростовской области стоит 228 рублей за килограмм, а замороженная рыба — 233 рубля за килограмм.
Поднимаются в цене и колбасы. За килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы нужно отдать 601 рубль. За тот же вес вареной колбасы попросят 490 рублей.
723 рубля стоит в ноябре и килограмм сливочного масла. Килограмм творога же поднялся в цене до 398 рублей за килограмм. Что касается яиц, их десяток обойдется в регионе в среднем в 107 рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, сколько стоит черная и красная икра в Ростове в преддверии Нового года.