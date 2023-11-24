Губернатор Андрей Воробьев принял участие в телемосте с участниками СВО и их родными

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Событие прошло в рамках Дня матери, который будет отмечаться 26 ноября. Об этом пишет riamo.
«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами», — сказал Андрей Воробьев.
Женщины приехали на встречу из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы, чтобы увидеть своих сыновей-героев. Среди них была и Наталья Кульнева, чей сын в декабре героически погиб, выполняя боевое задание. Сейчас Наталья возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире, регулярно пишет фронтовые письма однополчанам сына, постоянно поддерживает с ними связь. Сами бойцы теперь называют её мамой полка и очень хотят с ней познакомиться.
«Я ребятам писала, что мы обязательно встретимся под штандартами полка. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, которые находятся на передовой бок о бок», — рассказала Наталья Кульнева.
Подобный телемост в Подмосковье уже не первый. В феврале, накануне Дня защитника Отечества, подобную акцию проводили в Кантемировской дивизии. На этот раз мероприятие прошло в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
«Мы бываем в нем регулярно, чтобы убедиться, что все те мероприятия, которые должны здесь проходить по замыслу нашего президента, успешно реализуются», — отметил Андрей Воробьев. Он также добавил, что видит некоторые проблемы с документами, выплатами и со связью, но в то же время поблагодарил всех работников фонда за хорошо организованную работу.
Председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева также приняла участие в телемосте. Она выразила свою поддержку матерям бойцов и подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России, всегда будет рядом с ними и предоставит бойцам и их семьям любую нужную помощь, включая медицинское или социальное сопровождение, обучение и переподготовку, трудоустройство, решение любых бытовых проблем. Цивилева особо отметила, что ей очень важно видеть единение этих людей и понимание ими поддержки со стороны государства и общества.
В свою очередь, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова указала, что самое большое число запросов от бойцов сегодня связано с реабилитацией. Ольга Ермакова рассказала о программе полномасштабной реабилитации военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО, организованной центром «Ясенки». По словам Ермаковой, в филиале оказывают разностороннюю помощь бойцам, нуждающимся в прохождении реабилитации.