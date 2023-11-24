Губернатор Андрей Воробьев принял участие в телемосте с участниками СВО и их родными

Председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева также приняла участие в телемосте. Она выразила свою поддержку матерям бойцов и подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России, всегда будет рядом с ними и предоставит бойцам и их семьям любую нужную помощь, включая медицинское или социальное сопровождение, обучение и переподготовку, трудоустройство, решение любых бытовых проблем. Цивилева особо отметила, что ей очень важно видеть единение этих людей и понимание ими поддержки со стороны государства и общества.