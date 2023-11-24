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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Хорошей погоды не наступит: дожди все выходные будут заливать Ростов

Хорошая погода не наступит: дожди все выходные будут заливать Ростов

24 ноября 2023, 06:23
Фото: rostovgazeta.ru
Хорошей погоды не наступит: дожди все выходные будут заливать Ростов

В Ростове-на-Дону все выходные будут идти дожди с 25 ноября

В Ростове-на-Дону в течение недели будут идти дожди, в это время ожидаются потепление и похолодание, сообщили синоптики.

Дожди должны пройти в пятницу, 24 ноября, температура достигнет +10 градусов. На выходных, 25 и 26 ноября, может потеплеть до +14 градусов и снова ожидаются дожди, а ветер усилится до пяти метров в секунду.

С понедельника синоптики обещают резкие похолодания до +6 градусов, а во вторник столбики термометров покажут +5 градусов. К четвергу, 30 ноября, температура поднимется до +12 градусов.

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Добавим, что все эти дни будут идти дожди, а в ночь на среду начнется снегопад. Во вторник ночью прогнозируют заморозки с температурой -1 градус.

Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.

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