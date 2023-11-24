Хорошая погода не наступит: дожди все выходные будут заливать Ростов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Дожди должны пройти в пятницу, 24 ноября, температура достигнет +10 градусов. На выходных, 25 и 26 ноября, может потеплеть до +14 градусов и снова ожидаются дожди, а ветер усилится до пяти метров в секунду.
С понедельника синоптики обещают резкие похолодания до +6 градусов, а во вторник столбики термометров покажут +5 градусов. К четвергу, 30 ноября, температура поднимется до +12 градусов.
Добавим, что все эти дни будут идти дожди, а в ночь на среду начнется снегопад. Во вторник ночью прогнозируют заморозки с температурой -1 градус.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.