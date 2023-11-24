Как голова Нахичевани-на-Дону Минас Балабанов показал городу Байрактара

«Вчера, 21 сентября, в Нахичевани состоялось освящение ипподрома местного скакового общества. При большом стечении гг. членов-учредителей и публики духовенством были освящены трибуны общества. К 3-м часам гости стали съезжаться в нахичеванский коммерческий клуб, где был сервирован обед. Среди присутствовавших находились: г. вице-президент нахичеванского н.Д. скакового общества Д. И. Иловайский, известный коннозаводчик С. М. Ильенко, г. Пеховский, А. С. Чекунов, нахичеванский городской голова М. И. Балабанов, гг. представители Ростово-Нахичеванского общества рысистого бега и много других почетных граждан Ростова и Нахичевани… Обед прошел очень оживленно и окончился в 6 часов вечера. После обеда гости за чаем оживленно беседовали о делах общества. Старший член общества М. И. Балабанов, желая видеть знаменитого скакуна „Байрактара“, завода Иловайского, на нахичеванском ипподроме, обещал из своих личных средств 1000 руб. на большой приз будущего года, на который был бы записан и „Байрактар“.