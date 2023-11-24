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Как голова Нахичевани-на-Дону Минас Балабанов показал городу Байрактара

Как голова Нахичевани-на-Дону Минас Балабанов показал городу Байрактара

24 ноября 2023, 19:36
Фото: Открытка издания А. Рубанчик, Ростов-на-Дону/Bayhaluk/cc by sa 4.0/wiki / rostovgazeta.ru
Как голова Нахичевани-на-Дону Минас Балабанов показал городу Байрактара

Краевед Багдыков рассказал, что Байрактар делал в ростовской Нахичевани-на-Дону

Каким образом Байрактар оказался в Нахичевани, спросите вы. Что делать этому турецкому беспилотнику в ростовской Нахичевани?

Но эти дроны с печальной славой совсем ни при чем. Кстати, Байрактар переводится с турецкого как знаменосец. И именно так звали одного скакуна, который очень понравился нахичеванскому городскому голове Минасу Ильичу Балабанову.

Надо сказать, что в Ростове и Нахичевани всегда любили лошадей и скачки. Поэтому в конце девятнадцатого века и было создано Ростово-Нахичеванское скаковое общество.

Как пишет ростовский краевед Оксана Мордовина в работе «Подарок» в упряжке, или Бега по-ростовски», в конце девятнадцатого века на городском плане Ростова уже появился ипподром, который использовался Обществом поощрения рысистого коннозаводства. А Ростово-Нахичеванское скаковое общество находилось в Нахичевани. По мнению многих исследователей, в районе Балабановских рощ (территория современного парка имени Н. Островского). Там был участок земли, где и проводились различные конноспортивные мероприятия.

Байрактар, именно так звали одного скакуна, который очень понравился нахичеванскому городскому голове Минасу Ильичу Балабанову.Байрактар, именно так звали одного скакуна, который очень понравился нахичеванскому городскому голове Минасу Ильичу Балабанову.
Байрактар, именно так звали одного скакуна, который очень понравился нахичеванскому городскому голове Минасу Ильичу Балабанову.
Фото: 1MI

Газета «Приазовский край» 22 сентября 1894 года опубликовала следующее сообщение:

«Вчера, 21 сентября, в Нахичевани состоялось освящение ипподрома местного скакового общества. При большом стечении гг. членов-учредителей и публики духовенством были освящены трибуны общества. К 3-м часам гости стали съезжаться в нахичеванский коммерческий клуб, где был сервирован обед. Среди присутствовавших находились: г. вице-президент нахичеванского н.Д. скакового общества Д. И. Иловайский, известный коннозаводчик С. М. Ильенко, г. Пеховский, А. С. Чекунов, нахичеванский городской голова М. И. Балабанов, гг. представители Ростово-Нахичеванского общества рысистого бега и много других почетных граждан Ростова и Нахичевани… Обед прошел очень оживленно и окончился в 6 часов вечера. После обеда гости за чаем оживленно беседовали о делах общества. Старший член общества М. И. Балабанов, желая видеть знаменитого скакуна „Байрактара“, завода Иловайского, на нахичеванском ипподроме, обещал из своих личных средств 1000 руб. на большой приз будущего года, на который был бы записан и „Байрактар“.

Нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов всегда стремился к тому, чтобы в его городе все было самое лучшее. Нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов всегда стремился к тому, чтобы в его городе все было самое лучшее.
Нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов всегда стремился к тому, чтобы в его городе все было самое лучшее.
Фото: wikimedia.org/cc0
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Нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов всегда стремился к тому, чтобы в его городе все было самое лучшее. И у него это очень хорошо получалось. При Балабанове в Нахичевани действительно было все самое передовое, красивое и современное.

Именно при Минасе Балабанове были построены замечательный Нахичеванский городской театр, прекрасно оснащенная для того времени Мариинская больница (известная ныне как онкологический институт). При Балабанове в Нахичевани появилось уличное электрическое освещение, а также городской водопровод. Была открыта Екатерининская женская гимназия. При Минасе Ильиче был воздвигнут в центре Нахичевани памятник Екатерине Великой, а также в Александровском саду (ныне это парк имени Вити Черевичкина) установлена Александровская колонна.

При Минасе Ильиче была установлена Александровская колонна в Александровском саду (ныне это парк имени Вити Черевичкина)При Минасе Ильиче была установлена Александровская колонна в Александровском саду (ныне это парк имени Вити Черевичкина)
При Минасе Ильиче была установлена Александровская колонна в Александровском саду (ныне это парк имени Вити Черевичкина)
Фото: wikimedia.org/cco

Так что, как мы видим, не скупился нахичеванский голова Балабанов на траты для жителей своего любимого города. А потому мне и не удивительно, что Минас Ильич решил потратить немалые деньги на знаменитого скакуна Байрактара. Ведь, как я уже писал, в Нахичевани, по мнению нахичеванского головы, должно было быть все самое лучшее. В том числе и лучшие скакуны. А как иначе? Такой уж был этот человек, Минас Ильич Балабанов, всем сердцем любивший свой родной город.

Георгий Багдыков

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