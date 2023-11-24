Команда Сахалина выступит в финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

Posted 24 ноября, 09:47
Published 24 ноября, 09:47
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Участниками мероприятий Финала Чемпионата станут представители органов власти различных уровней и направлений, образовательных организаций, предприятий, иностранных государств, а также конкурсанты, эксперты и зрители.
В рамках Финала Чемпионата запланирована обширная деловая программа. Профильные эксперты, руководители федеральных органов власти и представители предприятий обсудят вопросы создания эффективной системы подготовки кадров, сближения экономики России и системы образования. Участниками деловой программы станут более 5 тысяч человек из всех регионов страны, а также делегаты из дружественных стран.
Соревнования пройдут по 35 наиболее востребованным компетенциям для Основной возрастной категории, и по 20 — для Юниоров. Проявить себя смогут свыше 680 конкурсантов, среди которых представители большинства субъектов Российской Федерации, 69 участников от ведущих предприятий страны и более 40 человек из других государств.
Делегация из Сахалинской области посетит Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» для обмена опытом и лучшими практиками с представителями других регионов и государств. В состав делегации входят 21 человек.
«Сборная Сахалинской области — это настоящая команда, которая поступательно и профессионально идет к результату. Эксперты совершенствуют свои знания, чтобы передавать их конкурсантам, а они, в свою очередь, ответственно относятся к рабочим процессам. Движение „Профессионалы“ направленно на повышение значимости и престижа рабочих профессий. Благодаря участию, наша молодежная команда вносит значительный вклад в развитие региона», — отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Конкурсантам предстоит новое серьезное испытание — необходимо показать все полученные навыки и проявить себя.
«Компетенция очень популярна в наше время, и наш регион не отстает от времени и внедряет новые технологии, чтобы продвигать, заинтересовывать молодежь развиваться и жить на Сахалине. В регионе можно и работать, и семью создавать и отдыхать. Желаю всем ребятам успешных состязаний, хороших результатов и победы», — поделился Иван Алексеенко, главный эксперт по компетенции «3Д моделирование для компьютерных игр».
Молодые специалисты уже готовы показать все навыки, приобретенные от наставников при подготовке и закрепленные на соревнованиях предыдущих этапов.
«В своем направлении я уже более 5 лет считаю, что это направление актуально, а в нынешней ситуации оно приняло еще больше актуальности. К чемпионату я готовился регулярно. Помимо тренировок к конкурсному заданию, я помогал собирать оборудование, подготавливать его к соревнованиям. На конкурсном задании мне и участникам из других регионов предстоит пройти теоретическое и практическое задание, направленное на ремонт всех видов БПЛА, необходимо будет найти и устранить дефекты», — Владислав Радченко участник компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов».