МТС Банк подготовил для ростовчан специальные предложения к Новому году

Сегодня новые клиенты МТС Банка — оформляющие срочный вклад впервые или у которых за последние минимум 30 дней не было вклада в МТС Банке, отлежавшего полный срок или с пролонгацией, могут открыть «МТС Вклад» по повышенной ставке — до 15% годовых на срок 181 и 271 день при условии капитализации процентов, а также получить ставку по вкладу до 14,2% годовых сроком 367 дней. Действующие клиенты, у которых подходит к концу срок действия их вклада, смогут открыть новый на улучшенных условиях. По вкладу на 181 день доходность увеличена до 14,6% годовых, на 271 день — до 14,4% годовых, на 367 дней — до 13,8% годовых.