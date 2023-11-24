МТС Банк подготовил для ростовчан специальные предложения к Новому году

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сегодня новые клиенты МТС Банка — оформляющие срочный вклад впервые или у которых за последние минимум 30 дней не было вклада в МТС Банке, отлежавшего полный срок или с пролонгацией, могут открыть «МТС Вклад» по повышенной ставке — до 15% годовых на срок 181 и 271 день при условии капитализации процентов, а также получить ставку по вкладу до 14,2% годовых сроком 367 дней. Действующие клиенты, у которых подходит к концу срок действия их вклада, смогут открыть новый на улучшенных условиях. По вкладу на 181 день доходность увеличена до 14,6% годовых, на 271 день — до 14,4% годовых, на 367 дней — до 13,8% годовых.
Для пенсионеров и премиальных клиентов МТС Банка предусмотрена надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 181, 271 и 367 дней без возможности пополнения и частичного снятия, проценты при этом будут начисляться ежемесячно.
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 тыс. рублей, пополнение и частичное снятие не предусмотрено. Клиент может автоматически продлить договор на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие предусмотрено по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Возможность открытия «МТС Вклада» предоставлена в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.
Кроме того, банк предлагает физическим лицам кредиты наличными, рефинансирование или ипотеку с опцией внесения первого платежа не ранее, чем через два месяца после получения. Спецпредложение действует при оформлении кредита до 31 декабря 2023 года. Так, клиенты банка, успевшие получить кредит в текущем году, начнут вносить платежи только в 2024 году, а освободившиеся средства могут потратить, например, на новогодние подарки родным и близким. Предпраздничным предложением могут воспользоваться новые и действующие клиенты банка, выбрав кредит и заполнив заявку на сайте или обратившись в офис МТС Банка.
Кредит наличными поможет закончить с ремонтом к Новому году или решить другие важные финансовые вопросы. Сумма кредитования составляет до 5 млн рублей сроком до 5 лет. Оформить кредит можно легко и просто в онлайн-режиме, средства поступят на действующий счет в МТС Банке или на дебетовую карту, доставку на которую могут оформить новые клиенты. Также предусмотрены специальные условия со сниженными процентными ставками в рамках акции «Плати меньше».
Кроме того, в преддверии Нового года МТС Банк предлагает воспользоваться рефинансированием задолженности перед сторонними банками с ее погашением по потребительским кредитам, кредитам на покупку, рефинансированию, автокредитам и кредитным картам. Сумма кредитования составляет до 5 млн рублей сроком до 5 лет. Спецпредложение Кредит под залог недвижимости подойдет на осуществление более масштабной цели, например, капитальный ремонт в квартире, которая может стать залогом для получения данного кредита. Залогом могут стать также апартаменты, дом или таунхаус. Сумма кредитования — до 20 млн рублей сроком до 20 лет.
Первый платеж через два месяца также действует на программы ипотечного кредитования от МТС Банка. Чтобы подать заявку на ипотеку, достаточно выбрать подходящую программу и заполнить заявку на сайте или обратившись в офис банка. В течение трех рабочих дней банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте.