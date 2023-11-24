На Дону продолжается интеграция в АПК «Безопасный город» обзорно-поворотных камер

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Они появятся в 13 муниципальных образованиях нашего региона. Такие данные озвучили на заседании комиссии по вопросам, связанным с внедрением, развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которое проходило под председательством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.
В настоящее время на территории Ростовской области создана комплексная система, которая включает все способы обнаружения возгораний, начиная от обращений граждан по номеру 112 до автоматизированного видеомониторинга. Ведь число пожаров напрямую зависит от их обнаружения на ранней стадии. Именно эта роль и возлагается на системы дистанционного мониторинга природных пожаров «Безопасный город».
Для контроля за природными пожарами в круглосуточном режиме в нашем регионе функционирует система интеллектуального видеонаблюдения, состоящая из 86 камер министерства природных ресурсов и экологии области. Также установлены 118 муниципальных обзорно-поворотных камер и 36 интеллектуальных муниципальных камер с распознаванием дыма и огня.
Как отметил заместитель главы региона Сергей Бодряков, эта система постоянно модернизируется, а количество камер ежегодно растет.
— Только в этом году систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами дополнили 26 камер регионального минприроды и 24 муниципальные обзорно-поворотные камеры. Для уточнения обстановки к видеомониторингу можно подключить любые находящиеся в радиусе возгорания камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день в региональной платформе их порядка пяти тысяч. Все эти инструменты мониторинга в совокупности позволяют принимать взвешенные решения о направлении к месту пожара необходимого количества сил и средств, — рассказал Сергей Бодряков.
Говорили на заседании и об итогах функционирования системы дистанционного мониторинга природных пожаров АПК «Безопасный город» в пожароопасный период 2023 года. С начала года система дистанционного мониторинга природных пожаров выявила на ранней стадии более тысячи возгораний сухой растительности и 20 пожаров на землях лесного фонда, что позволило снизить количество природных пожаров на 33%, сухой растительности на 23% и сократить площадь лесных пожаров на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.