На Дону продолжается интеграция в АПК «Безопасный город» обзорно-поворотных камер

— Только в этом году систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами дополнили 26 камер регионального минприроды и 24 муниципальные обзорно-поворотные камеры. Для уточнения обстановки к видеомониторингу можно подключить любые находящиеся в радиусе возгорания камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день в региональной платформе их порядка пяти тысяч. Все эти инструменты мониторинга в совокупности позволяют принимать взвешенные решения о направлении к месту пожара необходимого количества сил и средств, — рассказал Сергей Бодряков.