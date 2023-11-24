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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей

На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей

24 ноября 2023, 16:15
Фото: Правительство Ростовской области
На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей
Траты на губернатора в бюджете Ростовской области составили почти 25 миллионов рублей, следует из закона о бюджете региона на следующий год.

В Ростовской области продолжается рассмотрение областного закона о бюджете на следующий год. Окончательно принять документ должны в декабре.

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Согласно нему, как пишет 161.ру, на обеспечение работы губернатора потратят 24,5 миллиона рублей. Из этой суммы зарплата составляет 9,3 миллиона рублей. Большая часть суммы — 12,6 миллиона рублей — пойдет на проведение необходимых губернатору закупок. Еще 2,6 миллиона рублей заложили на иные траты.

Также из проекта закона о бюджете следует, что он будет дефицитным. У Ростовской области значительно вырастут расходы. Они превысят 300 миллиардов рублей.

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