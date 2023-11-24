На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Ростовской области продолжается рассмотрение областного закона о бюджете на следующий год. Окончательно принять документ должны в декабре.
Согласно нему, как пишет 161.ру, на обеспечение работы губернатора потратят 24,5 миллиона рублей. Из этой суммы зарплата составляет 9,3 миллиона рублей. Большая часть суммы — 12,6 миллиона рублей — пойдет на проведение необходимых губернатору закупок. Еще 2,6 миллиона рублей заложили на иные траты.
Также из проекта закона о бюджете следует, что он будет дефицитным. У Ростовской области значительно вырастут расходы. Они превысят 300 миллиардов рублей.