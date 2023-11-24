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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года

Пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года

24 ноября 2023, 11:27
Фото: Midjourney
Пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года
На федеральном уровне обсуждается вопрос повышения зарплат и пенсий в Ростовской области и других регионах, соответствующие поправки обсуждают в Совете Федерации.

С начала года жителей Ростовской области ожидает повышение МРОТ и пенсий. Решение об этом приняли федеральные власти.

МРОТ в регионе повысят на 18,5%. В новом году его сумма увеличится до 19 242 рублей в месяц. Сейчас она составляет 16 242 рубля.

МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году
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Также повысят пенсионный коэффициент. Его балл будет стоить 133,05 рубля. Средняя пенсия для неработающих граждан увеличится до 23,4 тысячи рублей.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как и кому будут увеличиваться пенсии в Ростовской области с нового года.

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