Пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
С начала года жителей Ростовской области ожидает повышение МРОТ и пенсий. Решение об этом приняли федеральные власти.
МРОТ в регионе повысят на 18,5%. В новом году его сумма увеличится до 19 242 рублей в месяц. Сейчас она составляет 16 242 рубля.
Также повысят пенсионный коэффициент. Его балл будет стоить 133,05 рубля. Средняя пенсия для неработающих граждан увеличится до 23,4 тысячи рублей.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как и кому будут увеличиваться пенсии в Ростовской области с нового года.