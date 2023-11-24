Пески и речные долины — удивительные пейзажи Кумылженского района

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В рамках проекта «Регион открытий-2023» продолжаем серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области, которые будут интересны волгоградцам и жителям других регионов России.
Кумылженский район Волгоградской области находится в северо-западной части региона, в междуречье рек Хопра и Кумылги, а также Медведицы и Дона. Он граничит с Серафимовичским, Михайловским, Алексеевским районом Волгоградской области и Шолоховским районом Ростовской области. Административный центр — станица Кумылженская. Расположен от Волгограда в 237 километрах.
Кумылженский район — исконно казачий район. Его территория считается частью Дикого поля, на котором зарождались первые поселения — казачьи городки, а затем станицы и хутора. Станица Кумылженская появилась в 1613 году. В свое время через нее проходил Московско-Астраханский почтовый и торговый тракт. С 1722 года он связывал ее с другими городами. Станица выступала пристанищем для путешественников, где они находили тёплый кров и еду. Тракт перестал быть актуальным в 70-е года XIX века, после появления железной дороги Москва — Царицын.
В 1930-е годы станица стала административным центром, где большая часть населения была служащими. В войну она превратилась в важный военный узел. Многие жители станицы отправились на фронт. Летом 1942 года возле станицы заработал аэродром 734-го авиаполка. Отсюда осуществлялись боевые вылеты за Дон.
Кумылженский район официально образован в июне 1928 года. В 1963 году он вошел в состав Михайловского района, но в 1965 его восстановили в прежних границах. С 1975 по июнь 1994 год назывался Подтёлковским, а с июня 1994 года — снова Кумылженским.
В Кумылженском районе протекают одна из самых крупных в стране рек — Дон, а также Хопер и Медведица. Кроме того, здесь есть небольшая река Кумылга и бушующий в весенний разлив Суходол. Территория района буквально изрезана большим числом оврагов, балок, а также речными долинами. Но большую часть района занимают песчаные массивы. От Кумылги и Хопра по водоразделу в сторону реки Медведицы протяженность песков достигает 20 км.
Река Хопер привлекает туристов в любое время года. С нее открывается вид на лес и луга. Лес по берегу растет разнообразный: дубовый, вербовый, тополевый, вязовый. В реках и озёрах много рыбы (лещ, щука, карась, линь), что не оставляет равнодушными рыбаков, а в лесах охотники могут увидеть лосей, кабанов, косуль, лис, волков, зайцев, куниц. Туристы любят отдыхать в районе в палатках — на берегу рек, где открывается красивый вид. А еще тут развит сплав на байдарках.
В районе расположены сразу 8 памятников природы:
В Кумылженском районе можно полюбоваться на старинную церковь — церковь Рождества Христова в станице Скуришенской. Сейчас она в стадии реставрации. Здание было построено в 1821 году. Фасады храма выглядят весьма оригинально за счет колонн и лепнины. Необычное впечатление от посещения храма производит местами сохранившаяся роспись купола.
Туристы также любят в районе историко-краеведческий музей. Одна из его выставок посвящена природным памятникам, рекам. Посетители могут увидеть результаты раскопок курганных захоронений: начиная от находок каменного века и до культовых предметов из захоронения Золотоордынского семейного некрополя. Кроме того, в музее можно найти макет казачьего подворья и горницы казака, а также экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.
Для тех, кто интересуется казачеством, здесь также есть Музей истории и культуры традиционного казачьего природопользования и Казачья лавка «Добрый гостинец».
Кроме того, в районе сохранились памятники казачьей архитектуры: дом купца Звонарева в станице Скуришенская, а также дом купца Ершова, где сохранилась первоначальная планировка, фасад, старинная кирпичная кладка, деревянная лестница, потолок с лепниной.
С Хопром тесно связана жизнь писателя Михаила Шолохова. Именно в станице Букановской он начал свой творческий путь. Здесь он написал первые страницы романа «Тихий Дон», а красочные картины местной природы нашли отражение в его произведениях.
Раз в году в конце июня станица становится центром народных гуляний «Хоперские зори Михаила Шолохова»: в казачьих подворьях готовят угощения, а молодежь облачается в казачьи костюмы, поет песни, танцует. Кстати, в станице есть памятная аллея в честь писателя, а также разработан туристический маршрут по шолоховским местам.
Кроме того, туристов привлекает фестиваль «Золотой щит — казачий Спас». Он проводится раз в год в июле или в августе у памятника «Донским казакам-защитникам Отечества» на берегу Хора. Посетителей удивляют мастер-классами по боевым искусствам, казачьему рукопашному бою, выступлениями фольклорных коллективов.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023»