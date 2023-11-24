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Кумылженский район Волгоградской области - край живописных уголков

Пески и речные долины — удивительные пейзажи Кумылженского района

24 ноября 2023, 13:07
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области
Кумылженский район Волгоградской области - край живописных уголков
Кумылженский район Волгоградской области привлекает туристов живописной природой, богатой историей казачества и памятью об известном писателе Шолохове, ведь это его малая родина.

В рамках проекта «Регион открытий-2023» продолжаем серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области, которые будут интересны волгоградцам и жителям других регионов России.

Кумылженский район Волгоградской области находится в северо-западной части региона, в междуречье рек Хопра и Кумылги, а также Медведицы и Дона. Он граничит с Серафимовичским, Михайловским, Алексеевским районом Волгоградской области и Шолоховским районом Ростовской области. Административный центр — станица Кумылженская. Расположен от Волгограда в 237 километрах.

От станицы Кумылженской до Волгограда 237 кмОт станицы Кумылженской до Волгограда 237 км
От станицы Кумылженской до Волгограда 237 км
Фото: Яндекс Карты

История района

Кумылженский район — исконно казачий район. Его территория считается частью Дикого поля, на котором зарождались первые поселения — казачьи городки, а затем станицы и хутора. Станица Кумылженская появилась в 1613 году. В свое время через нее проходил Московско-Астраханский почтовый и торговый тракт. С 1722 года он связывал ее с другими городами. Станица выступала пристанищем для путешественников, где они находили тёплый кров и еду. Тракт перестал быть актуальным в 70-е года XIX века, после появления железной дороги Москва — Царицын.

В 1930-е годы станица стала административным центром, где большая часть населения была служащими. В войну она превратилась в важный военный узел. Многие жители станицы отправились на фронт. Летом 1942 года возле станицы заработал аэродром 734-го авиаполка. Отсюда осуществлялись боевые вылеты за Дон.

Кумылженский район официально образован в июне 1928 года. В 1963 году он вошел в состав Михайловского района, но в 1965 его восстановили в прежних границах. С 1975 по июнь 1994 год назывался Подтёлковским, а с июня 1994 года — снова Кумылженским.

Кумылженский район — казачий край Кумылженский район — казачий край
Кумылженский район — казачий край
Фото: novostivolgograda.ru

Рекреационный туризм

В Кумылженском районе протекают одна из самых крупных в стране рек — Дон, а также Хопер и Медведица. Кроме того, здесь есть небольшая река Кумылга и бушующий в весенний разлив Суходол. Территория района буквально изрезана большим числом оврагов, балок, а также речными долинами. Но большую часть района занимают песчаные массивы. От Кумылги и Хопра по водоразделу в сторону реки Медведицы протяженность песков достигает 20 км.

Река Хопер привлекает туристов в любое время года. С нее открывается вид на лес и луга. Лес по берегу растет разнообразный: дубовый, вербовый, тополевый, вязовый. В реках и озёрах много рыбы (лещ, щука, карась, линь), что не оставляет равнодушными рыбаков, а в лесах охотники могут увидеть лосей, кабанов, косуль, лис, волков, зайцев, куниц. Туристы любят отдыхать в районе в палатках — на берегу рек, где открывается красивый вид. А еще тут развит сплав на байдарках.

Любителям байдарок понравится сплавляться в Кумылженском районеЛюбителям байдарок понравится сплавляться в Кумылженском районе
Любителям байдарок понравится сплавляться в Кумылженском районе
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области

Природные достопримечательности

В районе расположены сразу 8 памятников природы:

  • Шакинская дубрава находится у хутора Шакина. Это один из крупнейших лесов региона. Дубраву прорезает крупная балка Елань. В районе также есть кипучий родник.
  • Хоперский лес и Остроуховские луга расположены напротив хутора Остроухова. Поражают туристов своей красотой.
  • Слащевский валун — гранитный монолит высотою два метра и диаметром девять метров. Находится он на склоне правого берега Хопра в нескольких километрах вниз по течению от станицы Слащевской.
Слащевский валун в Кумылженском районеСлащевский валун в Кумылженском районе
Слащевский валун в Кумылженском районе
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области
  • Козий яр — обрыв реки Медведицы высотою 30 м между хуторами Седов и Шашкин. В регионе это одно из самых представительных обнажений, где видны доледниковые и последниковые отложения.
  • Обнажение ледникового периода — расположено в обрыве левого берега Дона в районе хутора Ярского-2. Это большое скопление валунов и смесь обломков. Особенно необычно выглядят валуны, размеры которых в поперечнике достигают 1,5 метров.
  • Песчаный массив «Кумылга» — находится между хуторами Кумылженского района Чуносовский и Сигаевский на северо-востоке от станицы Кумылженской. Этот массив образовался по периферии тающих ледников представляет собой водно-ледниковые накопления, в которых есть обломки валунов. Пески за счет ветра превратились в гряды и барханы.
Пески превратились в Кумылженском районе в барханыПески превратились в Кумылженском районе в барханы
Пески превратились в Кумылженском районе в барханы
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области
  • Природный парк «Нижнехоперский» — общая площадь парка достигает 231 тыс. гектаров — большую часть которых занимает территория Кумылженского района. Главная достопримечательность парка — река Хопёр. Эта местность поражает туристов просторными степями, байрачными лесами и нагорной дубравой с дубами 200-300 летнего возраста, меловыми склонами берегов Хопра, Кумылженскими песками.
Кумылженский район изрезан балками и речными долинамиКумылженский район изрезан балками и речными долинами
Кумылженский район изрезан балками и речными долинами
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области

Церкви, памятники и музеи

В Кумылженском районе можно полюбоваться на старинную церковь — церковь Рождества Христова в станице Скуришенской. Сейчас она в стадии реставрации. Здание было построено в 1821 году. Фасады храма выглядят весьма оригинально за счет колонн и лепнины. Необычное впечатление от посещения храма производит местами сохранившаяся роспись купола.

Церковь Рождества Христова была построена в 1821 годуЦерковь Рождества Христова была построена в 1821 году
Церковь Рождества Христова была построена в 1821 году
Фото: Соборы.ру

Туристы также любят в районе историко-краеведческий музей. Одна из его выставок посвящена природным памятникам, рекам. Посетители могут увидеть результаты раскопок курганных захоронений: начиная от находок каменного века и до культовых предметов из захоронения Золотоордынского семейного некрополя. Кроме того, в музее можно найти макет казачьего подворья и горницы казака, а также экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

Для тех, кто интересуется казачеством, здесь также есть Музей истории и культуры традиционного казачьего природопользования и Казачья лавка «Добрый гостинец».

Кроме того, в районе сохранились памятники казачьей архитектуры: дом купца Звонарева в станице Скуришенская, а также дом купца Ершова, где сохранилась первоначальная планировка, фасад, старинная кирпичная кладка, деревянная лестница, потолок с лепниной.

Кумылженский районный историко-краеведческий музейКумылженский районный историко-краеведческий музей
Кумылженский районный историко-краеведческий музей
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области

Событийный туризм

С Хопром тесно связана жизнь писателя Михаила Шолохова. Именно в станице Букановской он начал свой творческий путь. Здесь он написал первые страницы романа «Тихий Дон», а красочные картины местной природы нашли отражение в его произведениях.

Раз в году в конце июня станица становится центром народных гуляний «Хоперские зори Михаила Шолохова»: в казачьих подворьях готовят угощения, а молодежь облачается в казачьи костюмы, поет песни, танцует. Кстати, в станице есть памятная аллея в честь писателя, а также разработан туристический маршрут по шолоховским местам.

Фестиваль «Золотой щит — казачий Спас»Фестиваль «Золотой щит — казачий Спас»
Фестиваль «Золотой щит — казачий Спас»
Фото: Администрация Кумылженского района Волгоградской области

Кроме того, туристов привлекает фестиваль «Золотой щит — казачий Спас». Он проводится раз в год в июле или в августе у памятника «Донским казакам-защитникам Отечества» на берегу Хора. Посетителей удивляют мастер-классами по боевым искусствам, казачьему рукопашному бою, выступлениями фольклорных коллективов.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023»

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