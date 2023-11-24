По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космос

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В регионе продолжают расти цены на продовольственные товары, что довольно заметно из-за постоянной динамики. В том числе меняется стоимость бананов в большую сторону.
Согласно проведенному мониторингу, довольно дорого покупать их в «Ашане», где за один килограмм поставили ценник в 240 рублей.
Но в «Магните» можно найти дешевле — по 100 рублей со скидкой, а так они стоят 140 рублей. А вот в «Пятерочке» придется заплатить 148 рублей за килограмм.
В магазине «Гипер Лента» продают бананы весом 1,4 килограмма за 193 рубля. В «Перекрестке» стоимость достигает 250 рублей, но это за бананы мини, а обычные в среднем стоят около 90 рублей.
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