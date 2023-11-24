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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

По 240 р за кг: куда улетели цены на бананы в Ростовской области

По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космос

24 ноября 2023, 07:43
Фото: rostovgazeta.ru
По 240 р за кг: куда улетели цены на бананы в Ростовской области

Цены на бананы впервые подскочили до 240 рублей за килограмм в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону резко подорожали бананы и теперь стоимость одного килограмма достигает 240 рублей, следует из проведенного RostovGazeta мониторинга цен в магазинах и приложениях по доставке продуктов.

В регионе продолжают расти цены на продовольственные товары, что довольно заметно из-за постоянной динамики. В том числе меняется стоимость бананов в большую сторону.

Согласно проведенному мониторингу, довольно дорого покупать их в «Ашане», где за один килограмм поставили ценник в 240 рублей.

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Но в «Магните» можно найти дешевле — по 100 рублей со скидкой, а так они стоят 140 рублей. А вот в «Пятерочке» придется заплатить 148 рублей за килограмм.

В магазине «Гипер Лента» продают бананы весом 1,4 килограмма за 193 рубля. В «Перекрестке» стоимость достигает 250 рублей, но это за бананы мини, а обычные в среднем стоят около 90 рублей.

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