Полицейского в Ростовской области посадили и лишили звания из-за взятки

Свое преступление Сопотов совершил несколько лет назад. Тогда он занимал должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 МУ МВД России «Волгодонское». Полицейский получил 100 тысяч рублей за бездействие во время расследования поджога авто. Оперативник за взятку освободил от ответственности лиц, причастных к преступлению.