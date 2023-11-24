rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Оперативника в Ростовской области посадили в тюрьму и лишили звания из-за взятки

Полицейского в Ростовской области посадили и лишили звания из-за взятки

24 ноября 2023, 13:33
Фото: Midjourney
Оперативника в Ростовской области посадили в тюрьму и лишили звания из-за взятки
В Ростовской области экс-оперативника осудили за взятку и бездействие при расследовании поджога машины, рассказали в пресс-службе судов региона.

Волгодонский районный суд вынес приговор бывшему оперативнику Алексею Сопотову. Его признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие.

Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой
Узнать подробнее

Свое преступление Сопотов совершил несколько лет назад. Тогда он занимал должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 МУ МВД России «Волгодонское». Полицейский получил 100 тысяч рублей за бездействие во время расследования поджога авто. Оперативник за взятку освободил от ответственности лиц, причастных к преступлению.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Также его лишили звания «капитан полиции».

Отмечается, что при вынесении приговора суд «принял во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника.

Читайте также:
«Подозрение на взятки»: что известно об обысках в Советском районном суде РостоваАрестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должностиВ Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Полиция#Коррупция в Ростовской области#Уголовное дело#Взятки в полиции в Ростовской области#RostovGazeta#Волгодонский район#Происшествия
Подпишитесь
Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области
Сегодня, 11:58
Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС
Сегодня, 12:10
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе
Сегодня, 11:52
Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением
Сегодня, 10:32
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»
Сегодня, 10:28
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Сегодня, 11:31