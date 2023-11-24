Полицейского в Ростовской области посадили и лишили звания из-за взятки

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Волгодонский районный суд вынес приговор бывшему оперативнику Алексею Сопотову. Его признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие.
Свое преступление Сопотов совершил несколько лет назад. Тогда он занимал должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 МУ МВД России «Волгодонское». Полицейский получил 100 тысяч рублей за бездействие во время расследования поджога авто. Оперативник за взятку освободил от ответственности лиц, причастных к преступлению.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Также его лишили звания «капитан полиции».
Отмечается, что при вынесении приговора суд «принял во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника.