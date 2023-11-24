Проезд на автобусах из Ростова в «Мегу» подорожает с 25 ноября

Так, в автобусах №91, 113, 85 и №85А проезд будет стоить 39 рублей при оплате наличными, 36 рублей при оплате банковской картой и 34 рубля при оплате транспортной картой. К слову, ровно также подорожает и общественный транспорт внутри Ростова.