Проезд на автобусах из Ростова в «Мегу» подорожает с 25 ноября

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
С 25 ноября в Ростове повысят цены на проезд во всех видах общественного транспорта. Помимо муниципальных маршрутов, подорожают и автобусы из города в торговый центр «Мега» в Аксайском районе.
Так, в автобусах №91, 113, 85 и №85А проезд будет стоить 39 рублей при оплате наличными, 36 рублей при оплате банковской картой и 34 рубля при оплате транспортной картой. К слову, ровно также подорожает и общественный транспорт внутри Ростова.
Стоимость проезда в автобусах №163 и №164, которые следуют из Ростова в «Мегу», с 25 ноября составит 39 рублей, вне зависимости от способа оплаты.
Ранее сообщалось, что «Южная транспортная компания» в Ростове может лишиться права на перевозку пассажиров.