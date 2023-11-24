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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

С 25 ноября в Ростове подорожает не только муниципальный общественный транспорт, но и маршруты в "Мегу" в Аксайском районе

Проезд на автобусах из Ростова в «Мегу» подорожает с 25 ноября

24 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI
С 25 ноября в Ростове подорожает не только муниципальный общественный транспорт, но и маршруты в "Мегу" в Аксайском районе
С 25 ноября в Ростове подорожает не только муниципальный общественный транспорт, но и маршруты в «Мегу» в Аксайском районе, сообщает «Ростовский городской транспорт».

С 25 ноября в Ростове повысят цены на проезд во всех видах общественного транспорта. Помимо муниципальных маршрутов, подорожают и автобусы из города в торговый центр «Мега» в Аксайском районе.

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Так, в автобусах №91, 113, 85 и №85А проезд будет стоить 39 рублей при оплате наличными, 36 рублей при оплате банковской картой и 34 рубля при оплате транспортной картой. К слову, ровно также подорожает и общественный транспорт внутри Ростова.

Стоимость проезда в автобусах №163 и №164, которые следуют из Ростова в «Мегу», с 25 ноября составит 39 рублей, вне зависимости от способа оплаты.

Ранее сообщалось, что «Южная транспортная компания» в Ростове может лишиться права на перевозку пассажиров.

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