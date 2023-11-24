Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением

«Считаю это более лучшим решением, так как память сохранена и почтена, а вот подвод специальной газовой трубы для мемориала, когда вся деревня не газифицирована — кощунственно. Думаю даже сами предки были бы скорее за то, чтобы газ достался домам их потомков», — заявили местные жители.