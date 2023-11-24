Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Они рассказали, что ранее здесь был обычный Вечный огонь, который работал на газу, но теперь провели работы и заменили конструкции. По их словам, здесь установили экран, на котором транслируют горящий огонь.
«Просто видео на экране», — заявили сельчане. Добавим, что это не первый подобный опыт в регионе.
Ранее Telegram-каналы писали об аналогичной ситуации в селе Вареновка, где вместо Вечного огня включили экран с его изображением. В целом в комментариях многие пользователи одобряют такие нововведения.
«Считаю это более лучшим решением, так как память сохранена и почтена, а вот подвод специальной газовой трубы для мемориала, когда вся деревня не газифицирована — кощунственно. Думаю даже сами предки были бы скорее за то, чтобы газ достался домам их потомков», — заявили местные жители.
«Что плохого в электронном вечном огне? Шумиху на эти случаи вообще надо убрать. Жителям села, которые ухаживают за памятником, гораздо лучше знать, как им чтить своих погибших односельчан», — пишут пользователи.