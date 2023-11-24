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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Жители в Ростовской области увидели еще один электронный Вечный огонь

Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением

24 ноября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Жители в Ростовской области увидели еще один электронный Вечный огонь

В Ростовской области Вечный огонь заменили на видео на экране

В селе Весело-Вознесенка Ростовской области вместо привычного Вечного огня сделали электронный, сообщили местные жители в Telegram-канале «Тютина».

Они рассказали, что ранее здесь был обычный Вечный огонь, который работал на газу, но теперь провели работы и заменили конструкции. По их словам, здесь установили экран, на котором транслируют горящий огонь.

«Просто видео на экране», — заявили сельчане. Добавим, что это не первый подобный опыт в регионе.

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«Просто видео на экране», — заявили сельчане. Добавим, что это не первый подобный опыт в регионе.«Просто видео на экране», — заявили сельчане. Добавим, что это не первый подобный опыт в регионе.
«Просто видео на экране», — заявили сельчане. Добавим, что это не первый подобный опыт в регионе.
Фото: ТГ канал «Че по Ростову»

Ранее Telegram-каналы писали об аналогичной ситуации в селе Вареновка, где вместо Вечного огня включили экран с его изображением. В целом в комментариях многие пользователи одобряют такие нововведения.

«Считаю это более лучшим решением, так как память сохранена и почтена, а вот подвод специальной газовой трубы для мемориала, когда вся деревня не газифицирована — кощунственно. Думаю даже сами предки были бы скорее за то, чтобы газ достался домам их потомков», — заявили местные жители.

«Что плохого в электронном вечном огне? Шумиху на эти случаи вообще надо убрать. Жителям села, которые ухаживают за памятником, гораздо лучше знать, как им чтить своих погибших односельчан», — пишут пользователи.

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