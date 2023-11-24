Ростовский психолог рассказала, как не потерять голову и деньги в «Черную пятницу»

«Столкнуться с синдромом упущенной выгоды может любой человек[…] Главное — научиться контролировать влияние наших триггеров на нашу жизнь. Важный навык, который станет противовесом синдрома упущенной выгоды — это умение радоваться тому, что у нас есть сейчас, и не переживать о том, чего может и не быть», — советует эксперт.