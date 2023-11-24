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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

Ростовский психолог рассказала, как не потерять голову и деньги в «Черную пятницу»

Ростовский психолог рассказала, как не потерять голову и деньги в «Черную пятницу»

24 ноября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Ростовский психолог рассказала, как не потерять голову и деньги в «Черную пятницу»

Психолог Коваленко предупредила жителей Ростова о коварстве «Черной пятницы»

Педагог-психолог Психологической службы ЮФУ Наталья Коваленко рассказала жителям Ростовской области, как преодолеть синдром упущенной выгоды и получить удовольствие и пользу от шопинга в «Черную пятницу», подробностями поделилась пресс-служба донского вуза.

Напомним, в последнюю декаду осени в Ростовской области и других регионах России в рамках «Черной пятницы» продолжаются распродажи, во время которых магазины предоставляют потребителям возможность приобрести товары по сниженным ценам. Это провоцирует всплеск активности покупателей, подстегиваемых скидочным ажиотажем и иллюзией экономии, хотя в отдельных случаях покупки ненужных вещей происходят настолько хаотично, что траты превышают возможную выгоду.

Педагог-психолог Психологической службы ЮФУ Наталья Коваленко рассказала, что именно Всемирный день скидок дает исследователям возможность рассмотреть «синдром упущенной выгоды».

«Именно в „Черную пятницу“ легко попасться на удочку этого синдрома и ощутить на себе его действие», — рассказала эксперт, добавив, что синдром упущенной выгоды в период распродаж не возникает из ниоткуда.

Как правило, катализаторами синдрома для дончан становятся ощущение несчастья, сожаления, одиночество, неприятие потерь и чрезмерно большой выбор товаров. Эти триггеры заставляют покупателей вновь и вновь приходить в магазины, чтобы ощутить прилив эйфории из-за покупок и объединиться с обществом.

«Поскольку люди — существа социальные, то исключение из общества, и даже иллюзия их сильного отличия „ВСЕ купили, а я не купил!“ делает их несчастными», — рассказала Наталья Коваленко.

«Именно в „Черную пятницу“ легко попасться на удочку этого синдрома и ощутить на себе его действие», — рассказала эксперт«Именно в „Черную пятницу“ легко попасться на удочку этого синдрома и ощутить на себе его действие», — рассказала эксперт
«Именно в „Черную пятницу“ легко попасться на удочку этого синдрома и ощутить на себе его действие», — рассказала эксперт
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, как дончанам сэкономить во Всемирный день шопинга
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По словам психолога, маркетологи активно используют синдром упущенной выгоды, чтобы привлечь покупателей и управлять потребительской активностью. Наталья Коваленко утверждает, что для победы над синдромом очень важно побороть тревожность и заранее составить список действительно необходимых вещей, которые можно купить в период действия скидок.

«Столкнуться с синдромом упущенной выгоды может любой человек[…] Главное — научиться контролировать влияние наших триггеров на нашу жизнь. Важный навык, который станет противовесом синдрома упущенной выгоды — это умение радоваться тому, что у нас есть сейчас, и не переживать о том, чего может и не быть», — советует эксперт.

Ранее эксперты рассказали, как дончанам сэкономить в период праздничных распродаж.

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