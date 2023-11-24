Ростовский психолог рассказала, как не потерять голову и деньги в «Черную пятницу»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Напомним, в последнюю декаду осени в Ростовской области и других регионах России в рамках «Черной пятницы» продолжаются распродажи, во время которых магазины предоставляют потребителям возможность приобрести товары по сниженным ценам. Это провоцирует всплеск активности покупателей, подстегиваемых скидочным ажиотажем и иллюзией экономии, хотя в отдельных случаях покупки ненужных вещей происходят настолько хаотично, что траты превышают возможную выгоду.
Педагог-психолог Психологической службы ЮФУ Наталья Коваленко рассказала, что именно Всемирный день скидок дает исследователям возможность рассмотреть «синдром упущенной выгоды».
«Именно в „Черную пятницу“ легко попасться на удочку этого синдрома и ощутить на себе его действие», — рассказала эксперт, добавив, что синдром упущенной выгоды в период распродаж не возникает из ниоткуда.
Как правило, катализаторами синдрома для дончан становятся ощущение несчастья, сожаления, одиночество, неприятие потерь и чрезмерно большой выбор товаров. Эти триггеры заставляют покупателей вновь и вновь приходить в магазины, чтобы ощутить прилив эйфории из-за покупок и объединиться с обществом.
«Поскольку люди — существа социальные, то исключение из общества, и даже иллюзия их сильного отличия „ВСЕ купили, а я не купил!“ делает их несчастными», — рассказала Наталья Коваленко.
По словам психолога, маркетологи активно используют синдром упущенной выгоды, чтобы привлечь покупателей и управлять потребительской активностью. Наталья Коваленко утверждает, что для победы над синдромом очень важно побороть тревожность и заранее составить список действительно необходимых вещей, которые можно купить в период действия скидок.
«Столкнуться с синдромом упущенной выгоды может любой человек[…] Главное — научиться контролировать влияние наших триггеров на нашу жизнь. Важный навык, который станет противовесом синдрома упущенной выгоды — это умение радоваться тому, что у нас есть сейчас, и не переживать о том, чего может и не быть», — советует эксперт.
Ранее эксперты рассказали, как дончанам сэкономить в период праздничных распродаж.