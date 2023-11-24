Шторм с ураганным ветром и снегом надвигается на Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:00
С 25 ноября в Ростовской области значительно ухудшится погода. В регионе прогнозируют усиление ветра до 29 метров в секунду. Также спасатели предупредили о снегопадах. На юге Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег.
В Ростове из-за непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности. Местных жителей просят не оставлять авто под аварийными деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями. Также не рекомендуется выходить из дома в период бушевания стихии.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о прогнозе погоды в Ростове этой зимой.