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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»

Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»

24 ноября 2023, 10:28
Фото: Яндекс.Карты
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»
Представители силовых структур пришли с обысками в компанию «Ростовгорсвет», сообщает 161.ру.

Издание сообщило, что в отношении директора предприятия якобы возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

«Проблемы в компании существуют с марта 2023 года. Бывшего директора Антона Рачкова и его заместителя Елену Зерщикову обвинили во взятках. Следствие считает, что руководство организации получило более миллиона рублей», — пишет издание.

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Ранее правоохранители поделились видео с задержания Рачкова и опубликовали фото стола с пятитысячными купюрами.

Добавим, что в мае появилась информация о назначении Ашота Мирзояна новым директором «Ростгорсвета».

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