Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Издание сообщило, что в отношении директора предприятия якобы возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
«Проблемы в компании существуют с марта 2023 года. Бывшего директора Антона Рачкова и его заместителя Елену Зерщикову обвинили во взятках. Следствие считает, что руководство организации получило более миллиона рублей», — пишет издание.
Ранее правоохранители поделились видео с задержания Рачкова и опубликовали фото стола с пятитысячными купюрами.
Добавим, что в мае появилась информация о назначении Ашота Мирзояна новым директором «Ростгорсвета».