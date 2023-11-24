Советы ясновидящей: что не стоит делать в день Феодора Студита

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как правильно провести этот день и что нужно избегать. Она советует задуматься о своей духовной жизни и помогать другим. Мелкие добрые дела обязательно вернутся в большем объеме.
Мишина также рекомендует выбросить всю посуду с поврежденными краями, чтобы привлечь достаток и благополучие в дом. Она предупреждает, что лучше не планировать свадебу в этот день, так как по народным поверьям это может привести к несчастливому браку и раннему разводу. Также стоит избегать сплетников и людей, которые любят пустую болтовню. Ругаться тоже не рекомендуется.
Вместо этого, Мишина советует собраться всей семьей за большим столом и приготовить любимые блюда. Это поможет согреть сердца, несмотря на холод погоды.