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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Советы ясновидящей: что не стоит делать в день Феодора Студита

Советы ясновидящей: что не стоит делать в день Феодора Студита

24 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Православная церковь отмечает 24 ноября память преподобного Феодора Студита, который был известным богословом и человеком, боровшимся с еретическими учениями. В этот день также начинаются настоящие зимние морозы, поэтому его называют Федор Мороз.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как правильно провести этот день и что нужно избегать. Она советует задуматься о своей духовной жизни и помогать другим. Мелкие добрые дела обязательно вернутся в большем объеме.

Мишина также рекомендует выбросить всю посуду с поврежденными краями, чтобы привлечь достаток и благополучие в дом. Она предупреждает, что лучше не планировать свадебу в этот день, так как по народным поверьям это может привести к несчастливому браку и раннему разводу. Также стоит избегать сплетников и людей, которые любят пустую болтовню. Ругаться тоже не рекомендуется.

Вместо этого, Мишина советует собраться всей семьей за большим столом и приготовить любимые блюда. Это поможет согреть сердца, несмотря на холод погоды.

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