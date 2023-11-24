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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Стало известно, какая рыба полезна для сердца

Стало известно, какая рыба полезна для сердца

24 ноября 2023, 04:32
Фото: 1MI
Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в лососе, являются очень полезными для здоровья сердца, сообщила диетолог Марият Мухина.

Она рассказала «Москве 24», что лосось богат на источники омега-3 жирных кислот. Они помогают разжижать кровь, защищают от тромбозов, повышают уровень «хорошего» холестерина и снижают уровень «плохого» холестерина. Они также препятствуют развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца.

Помимо лосося, другими источниками омега-3 жирных кислот являются сельдь, скумбрия, сардины и форель. Также грецкие орехи, семена льна и кунжут содержат значительное количество этих полезных кислот.

Употребление этих продуктов может оказаться очень полезным для здоровья сердца.

Ранее стало известно, для кого могут быть опасны популярные соусы.

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