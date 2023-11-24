Стало известно, какая рыба полезна для сердца

Она рассказала «Москве 24», что лосось богат на источники омега-3 жирных кислот. Они помогают разжижать кровь, защищают от тромбозов, повышают уровень «хорошего» холестерина и снижают уровень «плохого» холестерина. Они также препятствуют развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца.



Помимо лосося, другими источниками омега-3 жирных кислот являются сельдь, скумбрия, сардины и форель. Также грецкие орехи, семена льна и кунжут содержат значительное количество этих полезных кислот.



Употребление этих продуктов может оказаться очень полезным для здоровья сердца.