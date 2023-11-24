rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2023, 14:00

Published 24 ноября 2023, 14:00

Modified 24 ноября 2023, 14:02

Updated 24 ноября 2023, 14:02

На доход выше 200 тысяч рублей месяц в Ростове и области могут рассчитывать стоматологи и программисты

Стоматолог и программист: стало известно, кто может в Ростове зарабатывать 200 тысяч

24 ноября 2023, 14:00
Фото: 1MI. На доход выше 200 тысяч рублей месяц в Ростове и области могут рассчитывать стоматологи и программисты

Названы вакансии в Ростове с зарплатой в 200 тысяч рублей

На доход выше 200 тысяч рублей месяц в Ростове и области могут рассчитывать стоматологи и программисты, сообщает «Деловая газета-Юг».

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове. Выяснилось, что на доход от 200 тысяч рублей в городе могут рассчитывать разработчик-программист 1С. IT-компании требуют от специалиста хорошие навыки программирования, опыт работы от одного года и умение работать в команде. Работать в IT можно удаленно.

Также больше двух сотен тысяч рублей готовы платить в Ростове врачу-стоматологу. У него должно быть высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. Со своей стороны клиники предлагают еженедельные консилиумы и непрерывную поддержку кураторов и современное оснащение.

Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области
Узнать подробнее

В Миллерово Ростовской области от 140 тысяч рублей платят главному механику. У него должно быть высшее техническое образование и опыт работы от пяти лет на аналогичной должности на пищевых производствах. Механику предстоит обеспечивать безаварийную работу всех видов оборудования, осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств, разрабатывать и внедрять прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов. Работодатель в свою очередь покрывает расходы на жилье.

Тем временем в Ростовской области закончились дворники.

Читайте также:
«Внимание, разыскивается дворник»: на Дону закончились специалисты по уборке улицДед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяцБолее 6 тысяч вакансий в сфере промышленности и науки открыто в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Миллерово#Последние новости Ростова на сегодня#Вакансии в Ростове#Зарплата в Ростовской области#Рынок труда в Ростовской области#Ростов#Работа в Ростове#RostovGazeta
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика