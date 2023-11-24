Стоматолог и программист: стало известно, кто может в Ростове зарабатывать 200 тысяч

Posted 24 ноября 2023, 14:00
Published 24 ноября 2023, 14:00
Modified 24 ноября 2023, 14:02
Updated 24 ноября 2023, 14:02
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове. Выяснилось, что на доход от 200 тысяч рублей в городе могут рассчитывать разработчик-программист 1С. IT-компании требуют от специалиста хорошие навыки программирования, опыт работы от одного года и умение работать в команде. Работать в IT можно удаленно.
Также больше двух сотен тысяч рублей готовы платить в Ростове врачу-стоматологу. У него должно быть высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. Со своей стороны клиники предлагают еженедельные консилиумы и непрерывную поддержку кураторов и современное оснащение.
В Миллерово Ростовской области от 140 тысяч рублей платят главному механику. У него должно быть высшее техническое образование и опыт работы от пяти лет на аналогичной должности на пищевых производствах. Механику предстоит обеспечивать безаварийную работу всех видов оборудования, осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств, разрабатывать и внедрять прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов. Работодатель в свою очередь покрывает расходы на жилье.
Тем временем в Ростовской области закончились дворники.