Стоматолог и программист: стало известно, кто может в Ростове зарабатывать 200 тысяч

В Миллерово Ростовской области от 140 тысяч рублей платят главному механику. У него должно быть высшее техническое образование и опыт работы от пяти лет на аналогичной должности на пищевых производствах. Механику предстоит обеспечивать безаварийную работу всех видов оборудования, осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств, разрабатывать и внедрять прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов. Работодатель в свою очередь покрывает расходы на жилье.