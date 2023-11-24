«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На одном из мероприятий у Диброва взяли интервью и журналист поинтересовался, поправился ли телеведущий в последнее время. Дибров не стал отвечать, а задал свой вопрос.
«А вы, месье, худенький все еще? Кто вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама?», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова Диброва.
Телеведущий добавил, что журналисту, задавшему вопрос, должно быть стыдно. А после этого он ушел в зал к гостям.
Ранее шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.