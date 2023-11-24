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«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе

«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе

24 ноября 2023, 11:52
Фото: Svklimkin/cc by sa 4.0/wiki
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе

Ведущий из Ростова Дмитрий Дибров отчитал журналиста за вопросы о лишнем весе

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров бурно отреагировал на вопрос о его весе, который ему задал журналист, сообщают СМИ.

На одном из мероприятий у Диброва взяли интервью и журналист поинтересовался, поправился ли телеведущий в последнее время. Дибров не стал отвечать, а задал свой вопрос.

«А вы, месье, худенький все еще? Кто вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама?», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова Диброва.

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Телеведущий добавил, что журналисту, задавшему вопрос, должно быть стыдно. А после этого он ушел в зал к гостям.

Ранее шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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