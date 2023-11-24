«Тотальный контроль»: стоит ли ждать внедрение системы социального рейтинга на Дону

«Мне нужно было добраться до Сиверса. Я открыл на смартфоне приложение с картами, чтобы посмотреть, каким транспортом можно доехать. Этой информации не оказалось. Возмутившись, я подал жалобу. А в ответ мне тут же всплыло неожиданное оповещение о том, что я получил 11 баллов, якобы за помощь другим пользователям», — рассказывает Георгий.