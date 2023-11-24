«Тотальный контроль»: стоит ли ждать внедрение системы социального рейтинга на Дону

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 07:21
Что такое социальный рейтинг, для чего он нужен и как ростовчанам уже сегодня присуждают баллы — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В Ростовской области о системе социального рейтинга заговорили не так давно. Повод для активного обсуждения этой темы задала информация о тестировании в одном из российских вузов системы социального мониторинга «Мы». Поговаривали, что сперва эта система будет реализовываться в донских вузах, после чего распространится на всех граждан.
Эксперты заметили, что система носит одноименное название романа-антиутопии Евгения Замятина. В романе идет речь о новой жизни общества, в котором граждане утратили свою индивидуальность. Люди здесь вместо имен и фамилий имеют присвоенные номера, носят одинаковую униформу и живут в стеклянных домах — для удобства наблюдения за ними.
По информации в Сети, роман был написан в 1920 году. Однако в СССР его не печатали до 1988 года, считая «идеологически враждебным» и «клеветническим» произведением.
Кандидат социологических наук, доцент ЮФУ Дарья Гугуева уточняет, что система «Мы» не вводится в российских вузах, и, тем более, в ростовских. По словам собеседницы, это эксперимент и инициатива лишь отдельного московского университета. А сама инициатива не имеет государственной поддержки.
«Я не знакома подробно с этой инициативой, но по публикациям в прессе могу судить, что введение системы социального рейтинга не планируется на территории России», — уверена Дарья Гугуева.
По мнению экспертов, система социального рейтинга — это способ контроля за гражданами. Его суть предельно проста. С помощью цифровых технологий видеонаблюдения, геолокации и информационных баз, каждый человек сможет накапливать баллы. По количеству баллов будет оцениваться его значимость для общества. Очевидно, что «заслуживающих доверие» с большим числом баллов будут поощрять, а непослушных — наказывать.
Тему социального рейтинга активно обсуждают ростовчане в группах социальных сетей и чатах мессенджеров.
Опрос RostovGazeta показал, что большинство жителей Ростовской области не хотят, чтобы социальный рейтинг появлялся в обществе. Они считают, что балловая система оценки каждого сильно ухудшит качество жизни.
Мнения разделились.
«Я законопослушный гражданин. Чего мне боятся? Я совсем не против, чтобы мне за мое хорошее поведение начисляли баллы, которые можно будет обменивать на какие-то „плюшки“. Что в этом плохого?» — поделилась в беседе с корреспондентом ростовчанка, поддержавшая гипотетическое введение системы баллов.
Некоторые жители донской столицы предложили ввести социальный рейтинг исключительно для оценки работы местных властей.
«Было бы неплохо, чтобы жители Дона таким образом оценивали работу чиновников», — поделились они мнением.
Согласно проведенному RostovGazeta опросу, 30% посчитали, что система социального рейтинга нужна, 53% выступили против и 17% ответить затруднились.
Элементы системы социального рейтинга уже давно успешно используются в обществе. В частности, ростовчанам хорошо известно, как при плохой кредитной истории банк отказывает в предоставлении кредита. И никто не задумывается о том, что решение банка формируется из-за уже сложившегося рейтинга доверия к кредитуемому.
Другой пример — выставление оценок после поездки в такси, из которых складывается рейтинг водителя. Или оценка товаров на маркетплейсах, из которых формируется рейтинг доверия к продавцу. Что это, если не рейтинг доверия?
Однако повсеместное внедрение системы социального рейтинга для каждого жителя донской столицы, затрагивающего, в том числе и частную жизнь, многим кажется чем-то через чур фантастическим.
Тем не менее, читатель RostovGazeta, ростовчанин Георгий [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказал корреспонденту странную историю о том, как сам того не желая, случайно заработал баллы.
«Мне нужно было добраться до Сиверса. Я открыл на смартфоне приложение с картами, чтобы посмотреть, каким транспортом можно доехать. Этой информации не оказалось. Возмутившись, я подал жалобу. А в ответ мне тут же всплыло неожиданное оповещение о том, что я получил 11 баллов, якобы за помощь другим пользователям», — рассказывает Георгий.
Горожанин добавляет, что начисление баллов вызвало у него настоящий шок.
«Никакие баллы я не просил и мне они не нужны. Знаете, всю эту цифровизацию я не люблю. У меня же недавно взломали личный кабинет на Госуслугах», — отмечает ростовчанин.
Собеседник добавляет, что после взлома личного кабинета, был вынужден поехать в Росреестр — подавать заявление. В заявлении он указал, что запрещает без своего личного присутствия в электронном формате проводить от его имени любые сделки с недвижимостью, открытие и закрытие фирм и многое другое.
«Цифровизация развивается семимильными шагами, а безопасность людей в Сети остается под большим вопросом. Разве это дело?» — возмущается житель Ростова.
Полковник внутренней службы, представитель ростовской общественной организации Владимир Харсеев уверен, что в продвижении идеологии о социальном рейтинге заинтересованы глобалисты — сторонники так называемого нового мирового порядка.
По словам собеседника, полигоном для испытания этой идеологии стал Китай. Здесь рейтинг «социального доверия» внедрен во всех сферах общества.
«Рейтинг формируется в зависимости от того, какие поступки человек совершает — хорошие или плохие с точки зрения режиссеров этого сценария. За хорошие поступки — присуждаются баллы. Таким образом рейтинг может как повышаться, так и снижаться», — разъясняет полковник.
Собеседник добавляет, что при снижении рейтинга, в отношении гражданина вводятся определенные социальные ограничения. Это могут быть ограничения на передвижение, на получение льгот, товаров и многого другого.
Полковник делится мнением, что наличие балловой оценки каждого человека ведет к сегрегации населения — к созданию кастового общества.
«Самым кастовым обществом является Индия, где касты прописываются от рождения. А мы наблюдаем попытку искусственно ввести похожую кастовую систему на основе социального рейтинга. Такие попытки предпринимались уже много раз. Но сейчас их пытаются ввести на новом, технологичном уровне, с использованием цифровизации и искусственного интеллекта. Делается это для того, чтобы все действия человека поставить на тотальный контроль», — убежден Владимир Харсеев.
Собеседник добавляет, что «режиссеры» сценария о новом мировом порядке мечтают создать так называемого «служебного человека».
«Они хотят сделать так, чтобы сознанием и действиями людей можно было управлять с помощью современных средств. И технологическая основа для этого уже подготовлена», — делится мнением полковник.
Мало кто знает, но система социального рейтинга уже сегодня реализуется на Камчатке. Правда, пока в добровольном порядке. Об этом RostovGazeta рассказал политолог Александр Сухарь.
«Те граждане, которые хотят участвовать в проекте, должны скачать приложение на свой смартфон. В нем и фиксируется вся информация. Например, если мужчина регулярно платит алименты, помогает пожилым людям и даже ходит пешком несколько километров, что полезно для здоровья, начисляются баллы. Потом эти баллы конвертируются в различные блага. За баллы могут дать, к примеру, бесплатные билеты в театр или абонемент на посещение фитнес-клуба», — делится информацией политолог.
Эксперт подчеркивает, что в реализации системы социального рейтинга видит позитивное начало. Ведь если система будет работать справедливо, это положительно скажется на всех.
Но будет ли так на самом деле? Не обернется ли система рейтинга нарушением прав и свобод граждан? Не превратиться ли она в инструмент разделения людей на низкорейтинговых и высокорейтинговых?
На эти вопросы опрошенные эксперты ответить затруднились.
«Несмотря на то, что я вижу определенный позитив в возможном появлении системы социального рейтинга, все-таки отношусь к этому весьма скептически», — делится точкой зрения Александр Сухарь.
В целом, собеседники сошлись во мнении, что никакие ограничения на основе рейтинга, в правовом государстве допускаться не должны. Обществу важно то, чтобы все уже существующие законы соблюдались на всех уровнях.
«Даже то, что пишут в СМИ о китайской подобной системе мало соответствует действительности. Эксперимент в Китае не завершен. Поэтому качественно оценить его результаты для общества не представляется возможным», — резюмирует Дарья Гугуева.
Ранее RostovGazeta выясняла, что принесет ростовчанам создание единого реестра военнообязанных.