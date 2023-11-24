Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Федеральные власти хотят построить транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Оно будет пролегать через Ростовскую область, Краснодарский край и крымское побережье.
Для строительства кольца необходимо отремонтировать более двух тысяч километров дорог федерального и регионального значения. Эти работы уже включили в пятилетнюю программу дорожного строительства в России.
Само кольцо составит в длину 1,4 тысячи километров. Трасса будет иметь четыре полосы. В Ростовской области кольцо замкнется. Маршрут будет состоять из нескольких элементов, включая обход Краснодара и выход на Крымский мост.
Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал строительство железной дороги из Ростова в Крым.