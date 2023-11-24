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Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области

Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области

24 ноября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области
Больше двух тысяч километров дорог отремонтируют для создания транспортного кольца вокруг Азовского моря в Ростовской области, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Федеральные власти хотят построить транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Оно будет пролегать через Ростовскую область, Краснодарский край и крымское побережье.

Для строительства кольца необходимо отремонтировать более двух тысяч километров дорог федерального и регионального значения. Эти работы уже включили в пятилетнюю программу дорожного строительства в России.

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Само кольцо составит в длину 1,4 тысячи километров. Трасса будет иметь четыре полосы. В Ростовской области кольцо замкнется. Маршрут будет состоять из нескольких элементов, включая обход Краснодара и выход на Крымский мост.

Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал строительство железной дороги из Ростова в Крым.

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