«Цена как на Фаберже»: ростовчане заявили о стремительном росте цен на яйца в ноябре

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Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В четверг, 23 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал обращение одной из своих подписчиц, которая пожаловалась на стремительной рост цен на яйца. По словам ростовчанки, еще три недели назад, в начале ноября, она могла зайти в любой магазин и приобрести лоток с 10 яйцами за 84 рубля, сейчас даже яйца второго сорта стоят не меньше 108 рублей.
«Точно помню, что 3 недели назад цена была 84 рублей, потом 96. Сейчас зашла и была в шоке — самые дешевые стоят 108 рублей!», — возмутилась дончанка.
Согласно наблюдениям женщины, рост цен на яйца за последние три недели составил 28,5% или 24 рубля в денежном эквиваленте.
«Месяц назад домашние стоили 100 рублей! Боюсь зайти спросить на рынок, сколько они сейчас стоят», «Ничего удивительного не произошло, просто Новый год на носу, к концу декабря вообще цена будет как на Фаберже», «Домашние на Северном рынке 150 рублей», «160-180 рублей на моем рынке стоят», — поделились ростовчан в комментариях.
Напомним, ранее ФАС объявили о запланированной проверке цен на яйца во всех субъектах РФ из-за колоссального роста цен.