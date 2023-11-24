«Цена как на Фаберже»: ростовчане заявили о стремительном росте цен на яйца в ноябре

В четверг, 23 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал обращение одной из своих подписчиц, которая пожаловалась на стремительной рост цен на яйца. По словам ростовчанки, еще три недели назад, в начале ноября, она могла зайти в любой магазин и приобрести лоток с 10 яйцами за 84 рубля, сейчас даже яйца второго сорта стоят не меньше 108 рублей.