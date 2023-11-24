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Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области

Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области

24 ноября 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели четырех детей из-за угарного газа, сообщили в региональном УСКР.

Трагедия случилась в четверг, 23 ноября, в одном из домов в хуторе Шахтенки, который расположен в Красносулинском районе. Здесь нашли тела детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет с признаками отравления окисью углерода.

В доме есть печь, работающая на твердом топливе. В момент происшествия родителей рядом не было.

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«Следователем и криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия. Также будут назначены необходимые экспертизы», — уточнили в управлении.

Отмечается, что уголовное дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

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