Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области

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Трагедия случилась в четверг, 23 ноября, в одном из домов в хуторе Шахтенки, который расположен в Красносулинском районе. Здесь нашли тела детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет с признаками отравления окисью углерода.
В доме есть печь, работающая на твердом топливе. В момент происшествия родителей рядом не было.
«Следователем и криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия. Также будут назначены необходимые экспертизы», — уточнили в управлении.
Отмечается, что уголовное дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Таганроге под колесами грузового поезда погиб 62-летний житель.