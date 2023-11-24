«Ушла из школы»: в Ростове трое суток не могут разыскать пропавшую школьницу

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Ростовчанка ушла из школы 22 ноября, но дома она так и не появилась. Ее рост составляет 1,5 метра, она худощавого телосложения, у нее голубые глава и светло-русые волосы.
«На пропавшей были надеты черные кофта, брюки, а также кроссовки с фиолетовым оттенком. Всех, кто может помочь в розыске, просят обращаться по телефону 112.
Активисты рассказали, что нужна помощь волонтеров для розыска пропавшей.
«Вчера к нам на работу похожая девчонка приходила, устраивается посудомойщицей, но сказала, что паспорта и телефона нет. В работе ей отказали», — написали пользователи в комментариях.
«Она что без куртки ушла? Холодно было в этот день», — поинтересовались ростовчане.
Ранее пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге.