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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

«Ушла из школы»: в Ростове не могут разыскать пропавшую девочку

«Ушла из школы»: в Ростове трое суток не могут разыскать пропавшую школьницу

24 ноября 2023, 12:34
Фото: Midjourney
«Ушла из школы»: в Ростове не могут разыскать пропавшую девочку

В Ростове-на-Дону два дня не могут разыскать 13-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону продолжается розыск 13-летней девушки Марии П., которая не вернулась домой, сообщили в соцсетях местные поисковики.

Ростовчанка ушла из школы 22 ноября, но дома она так и не появилась. Ее рост составляет 1,5 метра, она худощавого телосложения, у нее голубые глава и светло-русые волосы.

«На пропавшей были надеты черные кофта, брюки, а также кроссовки с фиолетовым оттенком. Всех, кто может помочь в розыске, просят обращаться по телефону 112.

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Активисты рассказали, что нужна помощь волонтеров для розыска пропавшей.

«Вчера к нам на работу похожая девчонка приходила, устраивается посудомойщицей, но сказала, что паспорта и телефона нет. В работе ей отказали», — написали пользователи в комментариях.

«Она что без куртки ушла? Холодно было в этот день», — поинтересовались ростовчане.

Ранее пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге.

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