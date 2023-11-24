В Азовском море резко выросла популяция камбалы

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В октябре и ноября ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО совместно с сотрудниками Центрального института провели учётную траловую съёмку. Они оценили запасы донных рыб в Азовском море и Таганрогском заливе.
Выяснилось, что чаще всего там встречались азовская камбала-калкан, тюлька и сельдь. Запасы камбалы в сравнении с прошлым годом увеличились.
Также в Азовском море нашли крупные запасы русского осетра. Встречалась как молодь, так и взрослые особи весом до 20 килограммов.
Ранее ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море.