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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Азовском море нашли огромные запасы камбалы в ноябре

В Азовском море резко выросла популяция камбалы

24 ноября 2023, 15:27
Фото: Midjourney
В Азовском море нашли огромные запасы камбалы в ноябре
В Азовском море в Ростовской области увеличились запасы камбалы и осетровых, сообщили ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

В октябре и ноября ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО совместно с сотрудниками Центрального института провели учётную траловую съёмку. Они оценили запасы донных рыб в Азовском море и Таганрогском заливе.

Выяснилось, что чаще всего там встречались азовская камбала-калкан, тюлька и сельдь. Запасы камбалы в сравнении с прошлым годом увеличились.

Запасы камбалы в Азовском море в сравнении с прошлым годом увеличилисьЗапасы камбалы в Азовском море в сравнении с прошлым годом увеличились
Запасы камбалы в Азовском море в сравнении с прошлым годом увеличилисьЗапасы камбалы в Азовском море в сравнении с прошлым годом увеличились
Запасы камбалы в Азовском море в сравнении с прошлым годом увеличились
Фото: АзНИИРХ

Также в Азовском море нашли крупные запасы русского осетра. Встречалась как молодь, так и взрослые особи весом до 20 килограммов.

Ранее ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Таганрогский залив#Ростовские ученые#RostovGazeta#АзНИИРХ
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