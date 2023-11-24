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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

В Минобороны Ростовскую область наградили кубком за вклад в оборону страны

В Минобороны РФ оценило вклад Ростовской области в оборону страны

24 ноября 2023, 14:50
Фото: Midjourney
В Минобороны Ростовскую область наградили кубком за вклад в оборону страны
Вклад Ростовской области в оборону страны отметили дипломом и кубков, их вручили губернатору Василию Голубеву, сообщили в правительстве региона.

Губернатору Ростовской области Василию Голубеву вручили кубок и диплом за вклад региона в оборону страны в 2023 году. Награду он получил от заместителя министра обороны страны.

Торжественное мероприятие прошло в Москве. Такую же награду, помимо Ростовской области, получили Московская и Сахалинская области.

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На мероприятии также обсудили вопросы взаимодействия органов власти, научного сообщества, общественных организаций и предприятий ОПК для повышения обороны страны.

Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области.

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#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Голубев#Армия#Василий Голубев#Минобороны
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