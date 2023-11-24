В Минобороны РФ оценило вклад Ростовской области в оборону страны

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву вручили кубок и диплом за вклад региона в оборону страны в 2023 году. Награду он получил от заместителя министра обороны страны.
Торжественное мероприятие прошло в Москве. Такую же награду, помимо Ростовской области, получили Московская и Сахалинская области.
На мероприятии также обсудили вопросы взаимодействия органов власти, научного сообщества, общественных организаций и предприятий ОПК для повышения обороны страны.
Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области.