В Нацвардии ЮВО назвали фейком информацию о падении беспилотника в Ростовской области

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
Modified Сегодня, 21:04
Updated Сегодня, 21:04
Напомним, днем 23 ноября один из популярных Telegram-каналов объявил о падении беспилотника на военную часть в Ростовской области. Авторы канала утверждали, что беспилотник сдетонировал, а для уничтожения осколков аппарата пришлось оцепить территорию.
Однако уже вечером пресс-служба управления ЮО ВНГ России объявило, что информация об инциденте на территории воинской части не соответствует действительности.
Ранее в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник самолетного типа.