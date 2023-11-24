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Published Сегодня, 21:02

Modified Сегодня, 21:04

Updated Сегодня, 21:04

В Нацвардии ЮВО назвали фейком информацию о падении беспилотника в Ростовской области

В Нацвардии ЮВО назвали фейком информацию о падении беспилотника в Ростовской области

23 ноября 2023, 21:02
Фото: Midjourney
В Нацвардии ЮВО назвали фейком информацию о падении беспилотника в Ростовской области
Слухи о падении украинского беспилотника на воинскую часть в Ростовской области назвали недостоверными, официальный комментарий опубликовала пресс-служба Управления Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сюжет
СВО

Напомним, днем 23 ноября один из популярных Telegram-каналов объявил о падении беспилотника на военную часть в Ростовской области. Авторы канала утверждали, что беспилотник сдетонировал, а для уничтожения осколков аппарата пришлось оцепить территорию.

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Однако уже вечером пресс-служба управления ЮО ВНГ России объявило, что информация об инциденте на территории воинской части не соответствует действительности.

Ранее в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник самолетного типа.

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