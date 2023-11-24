В преддверии Дня матери в администрации города поздравили многодетных ростовчанок

Напомним, что трогательный праздник — День матери, отмечается в нашей стране уже более двух десятков лет. В этот день в нашем городе многие ростовчане стараются, несмотря на работу и занятость, найти время для своей мамы, поздравить ее, крепко обнять и подарить подарок. Это особенный праздник не только для российских семей, но и для школ и детских садов, где для мам устраиваются концерты. Любовь к детям, безграничное терпение, доброта — это именно те качества, которые объединяют всех мам города Ростова-на-Дону.