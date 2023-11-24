rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В преддверии Дня матери в администрации города поздравили многодетных ростовчанок

В преддверии Дня матери в администрации города поздравили многодетных ростовчанок

24 ноября 2023, 14:39
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Сегодня в городской администрации был особый прием. Накануне Дня матери, который отмечается уже на протяжении 20 лет, каждое последнее воскресенье ноября, здесь чествовали многодетных ростовчанок.

Хранительницы семейного очага получили заслуженные награды за значительный вклад в укрепление семейных традиций и достойное воспитание детей.

Мама всегда остается мамой, а в нашем городе матерей достаточно. Только с начала этого года в донской столице на свет появилось 9830 малышей, что почти на 200 детей больше, чем в прошлом году. Две ростовские семьи и вовсе, в один момент стали многодетными, у них родились тройни.

В администрации города женщины собрались за круглым столом. В процессе беседы с сотрудниками администрации они обсудили актуальные вопросы детства, материнства и семьи. Некоторые мамочки поделились собственными идеями и предложили рассмотреть ряд инициатив, направленных на социальную поддержку матерей. Сегодня многодетные мамы не только посвящают жизнь своим детям, обучают детей, но и дают им возможность получать дополнительное образование, дают им возможность развиваться в различных областях, а также воспитывают их достойными гражданами страны и нашего города.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

От администрации города Елене Апостол, Марине Безугловой, Елизавете Моисеенко, Марии Палий и Марине Раковой была объявлена благодарность.

Благодарственным письмом главы Администрации города поощрили также Оксану Курилову, Ирину Малькевич, Анну Морозову, Наталью Слепченко и Наталью Фруидзе.

Сегодня администрация города делает все, чтобы ростовские семьи крепли и росли. Город оказывает социальную помощь и поддержку многодетным семьям на регулярной основе. Только в этом году более 10 тысяч семей с детьми получили различные выплаты на общую сумму более 330 миллионов рублей.

Когда встреча подошла к концу, ростовчанок поздравили трогательной композицией и вручили цветы.

Напомним, что трогательный праздник — День матери, отмечается в нашей стране уже более двух десятков лет. В этот день в нашем городе многие ростовчане стараются, несмотря на работу и занятость, найти время для своей мамы, поздравить ее, крепко обнять и подарить подарок. Это особенный праздник не только для российских семей, но и для школ и детских садов, где для мам устраиваются концерты. Любовь к детям, безграничное терпение, доброта — это именно те качества, которые объединяют всех мам города Ростова-на-Дону.

В канун Всероссийского праздника всех мам поздравил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Дорогие мамы! Поздравляю вас с наступающим праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и добра. В женских руках будущее нашего города. Сегодня в Ростове 8 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 27 тысяч детей. И с каждым годом число таких семей растет.

Ранее RostovGazeta сообщала, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко наградил лучших работников образования. Знак отличия «За заслуги в области образования» вручили Елене Гаджиевой, Надежде Клевцовой, Наталье Крысиной, Наталье Нагорной, Ольге Перетятько, Татьяне Резниковой, Николаю Третьякову, Людмиле Ушаковой и Ольге Шаповаловой.

Подпишитесь
Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области
Сегодня, 11:58
Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС
Сегодня, 12:10
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе
Сегодня, 11:52
Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением
Сегодня, 10:32
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»
Сегодня, 10:28
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Сегодня, 11:31