В преддверии Дня матери в администрации города поздравили многодетных ростовчанок

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Хранительницы семейного очага получили заслуженные награды за значительный вклад в укрепление семейных традиций и достойное воспитание детей.
Мама всегда остается мамой, а в нашем городе матерей достаточно. Только с начала этого года в донской столице на свет появилось 9830 малышей, что почти на 200 детей больше, чем в прошлом году. Две ростовские семьи и вовсе, в один момент стали многодетными, у них родились тройни.
В администрации города женщины собрались за круглым столом. В процессе беседы с сотрудниками администрации они обсудили актуальные вопросы детства, материнства и семьи. Некоторые мамочки поделились собственными идеями и предложили рассмотреть ряд инициатив, направленных на социальную поддержку матерей. Сегодня многодетные мамы не только посвящают жизнь своим детям, обучают детей, но и дают им возможность получать дополнительное образование, дают им возможность развиваться в различных областях, а также воспитывают их достойными гражданами страны и нашего города.
От администрации города Елене Апостол, Марине Безугловой, Елизавете Моисеенко, Марии Палий и Марине Раковой была объявлена благодарность.
Благодарственным письмом главы Администрации города поощрили также Оксану Курилову, Ирину Малькевич, Анну Морозову, Наталью Слепченко и Наталью Фруидзе.
Сегодня администрация города делает все, чтобы ростовские семьи крепли и росли. Город оказывает социальную помощь и поддержку многодетным семьям на регулярной основе. Только в этом году более 10 тысяч семей с детьми получили различные выплаты на общую сумму более 330 миллионов рублей.
Когда встреча подошла к концу, ростовчанок поздравили трогательной композицией и вручили цветы.
Напомним, что трогательный праздник — День матери, отмечается в нашей стране уже более двух десятков лет. В этот день в нашем городе многие ростовчане стараются, несмотря на работу и занятость, найти время для своей мамы, поздравить ее, крепко обнять и подарить подарок. Это особенный праздник не только для российских семей, но и для школ и детских садов, где для мам устраиваются концерты. Любовь к детям, безграничное терпение, доброта — это именно те качества, которые объединяют всех мам города Ростова-на-Дону.
В канун Всероссийского праздника всех мам поздравил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Дорогие мамы! Поздравляю вас с наступающим праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и добра. В женских руках будущее нашего города. Сегодня в Ростове 8 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 27 тысяч детей. И с каждым годом число таких семей растет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко наградил лучших работников образования. Знак отличия «За заслуги в области образования» вручили Елене Гаджиевой, Надежде Клевцовой, Наталье Крысиной, Наталье Нагорной, Ольге Перетятько, Татьяне Резниковой, Николаю Третьякову, Людмиле Ушаковой и Ольге Шаповаловой.