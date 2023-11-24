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В Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева

В Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева

24 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI
В Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева
В Ростове за 120 миллионов рублей продают участок на проспекте Королева под строительство торгового центра, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

Во вторник, 21 ноября, агентство недвижимости выставило на продажу участок на улице Неклиновской, 45В за 120 миллионов рублей. Сам участок площадью 7,2 тысячи квадратов выходит «фасадом» на проспект Королева и подходит для строительства торгового центра или иных объектов общественно-делового значения.

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«Градостроительный план, выписки из ПЗЗ, ЕГРП, согласования по ТУ и другие документы готовы. По цене договоримся», — добавил в объявлении продавец.

Ранее стало известно, что в Ростове планируют построить новый торговый центр на улице Вересаева. Сооружение появится на участке исчезнувшего строительного рынка «Лидер».

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