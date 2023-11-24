В Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Во вторник, 21 ноября, агентство недвижимости выставило на продажу участок на улице Неклиновской, 45В за 120 миллионов рублей. Сам участок площадью 7,2 тысячи квадратов выходит «фасадом» на проспект Королева и подходит для строительства торгового центра или иных объектов общественно-делового значения.
«Градостроительный план, выписки из ПЗЗ, ЕГРП, согласования по ТУ и другие документы готовы. По цене договоримся», — добавил в объявлении продавец.
Ранее стало известно, что в Ростове планируют построить новый торговый центр на улице Вересаева. Сооружение появится на участке исчезнувшего строительного рынка «Лидер».