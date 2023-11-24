В Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева

Во вторник, 21 ноября, агентство недвижимости выставило на продажу участок на улице Неклиновской, 45В за 120 миллионов рублей. Сам участок площадью 7,2 тысячи квадратов выходит «фасадом» на проспект Королева и подходит для строительства торгового центра или иных объектов общественно-делового значения.