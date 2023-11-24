В Ростове-на-Дону рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб

Собравшимся рассказали, как распознавать фейки и бороться с ними, а также объяснили, как не попасться на деструктивную информацию в информационной среде. Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков напомнил, что в период проведения спецоперации украинские спецслужбы активно занимаются распространением фейковой информации.