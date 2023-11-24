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В Ростове-на-Дону рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб

В Ростове-на-Дону рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб

24 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб
В Ростове-на-Дону во время международного форума затронули тему противодействия фейкам, сообщает «Южная служба новостей».

Собравшимся рассказали, как распознавать фейки и бороться с ними, а также объяснили, как не попасться на деструктивную информацию в информационной среде. Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков напомнил, что в период проведения спецоперации украинские спецслужбы активно занимаются распространением фейковой информации.

«Это вызывает панику и негативные последствия у населения. Все полученные знания участники закрепили с помощью проведенной викторины», — уточнил Марк Быков.

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Добавим, что форум «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства» проходит в пятый раз.

Ранее украинские паблики пытались посеять панику среди ростовчан на теме звуков взрыва. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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