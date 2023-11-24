В Ростове-на-Дону рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Собравшимся рассказали, как распознавать фейки и бороться с ними, а также объяснили, как не попасться на деструктивную информацию в информационной среде. Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков напомнил, что в период проведения спецоперации украинские спецслужбы активно занимаются распространением фейковой информации.
«Это вызывает панику и негативные последствия у населения. Все полученные знания участники закрепили с помощью проведенной викторины», — уточнил Марк Быков.
Добавим, что форум «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства» проходит в пятый раз.
Ранее украинские паблики пытались посеять панику среди ростовчан на теме звуков взрыва. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.