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В Ростове-на-Дону силовики проверят телеграм-канал, где унижают и травят детей

В Ростове-на-Дону силовики проверят телеграм-канал, где унижают и травят детей

24 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI
Правоохранители в Ростове-на-Дону начали проверку Telegram-канала, представители которого унижают несовершеннолетних, сообщает «Южный федеральный».

По информации издания, в этом канале размещают снимки школьников, которых в дальнейшем оскорбляют. Говорится, что публикации делают бесплатно, а удаление якобы стоит денег.

«Всего канал успел набрать более восьми тысяч подписчиков, каждый из которых может разместить фото и оскорбить человека. В комментариях к публикациям много мата и негатива», — уточнило издание.

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Отмечается, что удалить пост стоит 400 рублей, за деньги также готовы предоставить данные об авторах публикаций.

Издание пишет, что теперь правоохранители проводят проверку и устанавливают личности администраторов канала.

Ранее вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина.

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