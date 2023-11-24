В Ростове-на-Дону силовики проверят телеграм-канал, где унижают и травят детей

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По информации издания, в этом канале размещают снимки школьников, которых в дальнейшем оскорбляют. Говорится, что публикации делают бесплатно, а удаление якобы стоит денег.
«Всего канал успел набрать более восьми тысяч подписчиков, каждый из которых может разместить фото и оскорбить человека. В комментариях к публикациям много мата и негатива», — уточнило издание.
Отмечается, что удалить пост стоит 400 рублей, за деньги также готовы предоставить данные об авторах публикаций.
Издание пишет, что теперь правоохранители проводят проверку и устанавливают личности администраторов канала.
Ранее вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина.