В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья

Posted Сегодня, 21:03
Published Сегодня, 21:03
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Напомним, на днях стало известно, что в Ростове и Ростовской области цены на вторичном рынке жилья увеличились на 4,5% за третий квартал 2023 года. При этом стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке оценили в среднем на 83 тысячи рублей без учета типа планировки или района размещения здания.
Уже в четверг, 23 ноября, портал «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН объявил, что в Ростове с учетом существующего размера маткапитала[прим. редакции — сейчас за рождение первого ребенка можно получить 589,5 тысячи рублей] молодые родители смогут приобрести только около пяти квадратных метров жилья на вторичном рынке недвижимости.
При этом «покупательная способность» маткапитала в других городах оказалась еще ниже, меньше всего метража могут позволить себе обладатели маткапитала из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. В этих городах на материнский капитал можно купить от 1,9 до 4,4 квадратных метра жилья. В Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Уфе маткапитала, по словам аналитиков, хватает на покупку примерно пяти «квадратов».
Ранее родители в Ростовской области смогут направить маткапитал на сборы детей к учебному году.