В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья

При этом «покупательная способность» маткапитала в других городах оказалась еще ниже, меньше всего метража могут позволить себе обладатели маткапитала из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. В этих городах на материнский капитал можно купить от 1,9 до 4,4 квадратных метра жилья. В Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Уфе маткапитала, по словам аналитиков, хватает на покупку примерно пяти «квадратов».