rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:03

Published Сегодня, 21:03

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья

В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья

23 ноября 2023, 21:03
Фото: Midjourney
В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
В Ростове материнского капитала хватит только на оплату 4,8 квадратных метра жилья на вторичном рынке, об этом сообщили аналитики.

Напомним, на днях стало известно, что в Ростове и Ростовской области цены на вторичном рынке жилья увеличились на 4,5% за третий квартал 2023 года. При этом стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке оценили в среднем на 83 тысячи рублей без учета типа планировки или района размещения здания.

Уже в четверг, 23 ноября, портал «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН объявил, что в Ростове с учетом существующего размера маткапитала[прим. редакции — сейчас за рождение первого ребенка можно получить 589,5 тысячи рублей] молодые родители смогут приобрести только около пяти квадратных метров жилья на вторичном рынке недвижимости.

В Ростовской области рост цен на вторичном рынке жилья достиг 4,5%
Узнать подробнее

При этом «покупательная способность» маткапитала в других городах оказалась еще ниже, меньше всего метража могут позволить себе обладатели маткапитала из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. В этих городах на материнский капитал можно купить от 1,9 до 4,4 квадратных метра жилья. В Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Уфе маткапитала, по словам аналитиков, хватает на покупку примерно пяти «квадратов».

Ранее родители в Ростовской области смогут направить маткапитал на сборы детей к учебному году.

Читайте также:
ПСБ расширяет возможности ипотеки на первичном рынке донской недвижимостиЧто будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 годаНедвижимость в Ростове подорожала на 4%, объем возводимого жилья вырос на 13%
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Надежда Пустяк#Цены#Недвижимость Ростова#Жилье#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#Санкт-Петербург#Ростов#18+#Самара#Екатеринбург#Вторичный рынок#Нижний Новгород#Казань#Маткапитал#Аналитики#Покупательная способность#Происшествия#Уфа
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52