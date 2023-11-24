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В Ростове на строительство школы в Левобережье потратят 2,1 млрд рублей

В Ростове на строительство школы в Левобережье потратят 2,1 млрд рублей

24 ноября 2023, 07:46
Фото: 1MI
В Ростове на строительство школы в Левобережье потратят 2,1 млрд рублей
В Ростове выделили 2,1 миллиарда рублей на строительство школы на 1,1 тысячи учеников на левом берегу Дона, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В среду, 22 ноября, управление капитального строительства Ростова опубликовало открытый конкурс для поиска застройщика, который возьмет на себя работы по строительству школы на левом берегу Дона. Объект необходимо возвести на улице Левобережной, 17, а само образовательное учреждение должно будет в будущем принять 1,1 учащихся.

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Стоимость контракта оценили на 2,14 миллиарда рублей, за эти деньги необходимо построить здание, провести к нему инженерные коммуникации, заняться отделкой помещений и благоустройством территорий.

Заявки от застройщиков будут принимать до 8 декабря, победителя конкурса объявят 13 декабря. Контракт необходимо выполнить до 4 августа 2025 года.

Ранее власти Ростова объявили, что введут в эксплуатацию три школы до конца текущего года.

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