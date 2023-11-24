В Ростове на строительство школы в Левобережье потратят 2,1 млрд рублей

В среду, 22 ноября, управление капитального строительства Ростова опубликовало открытый конкурс для поиска застройщика, который возьмет на себя работы по строительству школы на левом берегу Дона. Объект необходимо возвести на улице Левобережной, 17, а само образовательное учреждение должно будет в будущем принять 1,1 учащихся.