В Ростове на строительство школы в Левобережье потратят 2,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В среду, 22 ноября, управление капитального строительства Ростова опубликовало открытый конкурс для поиска застройщика, который возьмет на себя работы по строительству школы на левом берегу Дона. Объект необходимо возвести на улице Левобережной, 17, а само образовательное учреждение должно будет в будущем принять 1,1 учащихся.
Стоимость контракта оценили на 2,14 миллиарда рублей, за эти деньги необходимо построить здание, провести к нему инженерные коммуникации, заняться отделкой помещений и благоустройством территорий.
Заявки от застройщиков будут принимать до 8 декабря, победителя конкурса объявят 13 декабря. Контракт необходимо выполнить до 4 августа 2025 года.
Ранее власти Ростова объявили, что введут в эксплуатацию три школы до конца текущего года.