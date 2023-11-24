В Ростовской области Вечный огонь заменили картинкой и ищут виновных в гибели детей

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
RostovGazeta изучила цены на бананы в магазинах и приложениях по доставке продуктов в Ростове. Выяснилось, что фрукт подорожал до 240 рублей за килограмм.
Столько, например, бананы стоят в «Ашане». Дешевле можно найти в «Магните». Бананы со скидкой там обойдутся в 100 рублей, а без нее — в 140 рублей за килограмм. В «Пятерочке» придется заплатить 148 рублей за килограмм бананов.
В магазине «Гипер Лента» продают бананы весом 1,4 килограмма за 193 рубля. В «Перекрестке» бананы мини стоят 250 рублей за килограмм, а обычные обойдутся в районе 100 рублей за килограмм.
В Следственном комитете Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели четырех детей от угарного газа.
Трагический инцидент произошел 23 ноября в одном из домов в хуторе Шахтенки в Красносулинском районе. Там нашли тела детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет с признаками отравления окисью углерода.
В доме, где умерли дети, есть печь, работающая на твердом топливе. Вероятно, она и стала причиной гибели школьников. В момент происшествия родителей поблизости не оказалось.
Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Telegram-канале «Тютина» сообщил, что в селе Весело-Вознесенка Ростовской области вместо привычного Вечного огня сделали электронный.
Ранее Вечный огонь там работал на газу. Однако сейчас рядом с мемориалом установили экран, где транслируют горячий огонь.
Для Ростовской области это не первый подобный инцидент. Ранее электронный вечный огонь появился в селе Вареновка.
В социальных сетях с одобрением отнеслись к подобной инициативе.
«Считаю это более лучшим решением, так как память сохранена и почтена, а вот подвод специальной газовой трубы для мемориала, когда вся деревня не газифицирована — кощунственно. Думаю даже сами предки были бы скорее за то, чтобы газ достался домам их потомков», — пишут местные жители.