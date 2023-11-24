rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Ростовской области спорят из-за Вечного огня и ищут виновных в гибели детей

В Ростовской области Вечный огонь заменили картинкой и ищут виновных в гибели детей

24 ноября 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Ростовской области спорят из-за Вечного огня и ищут виновных в гибели детей
Четыре ребенка погибли в Ростовской области, отравившись угарным газом, тем временем в одном из хуторов решили организовать электронный Вечный огонь, а бананы подорожали почти до 250 рублей за килограмм.

Золотые бананы

RostovGazeta изучила цены на бананы в магазинах и приложениях по доставке продуктов в Ростове. Выяснилось, что фрукт подорожал до 240 рублей за килограмм.

Столько, например, бананы стоят в «Ашане». Дешевле можно найти в «Магните». Бананы со скидкой там обойдутся в 100 рублей, а без нее — в 140 рублей за килограмм. В «Пятерочке» придется заплатить 148 рублей за килограмм бананов.

В магазине «Гипер Лента» продают бананы весом 1,4 килограмма за 193 рубля. В «Перекрестке» бананы мини стоят 250 рублей за килограмм, а обычные обойдутся в районе 100 рублей за килограмм.

По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космос
Узнать подробнее

Гибель детей

В Следственном комитете Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели четырех детей от угарного газа.

Трагический инцидент произошел 23 ноября в одном из домов в хуторе Шахтенки в Красносулинском районе. Там нашли тела детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет с признаками отравления окисью углерода.

В доме, где умерли дети, есть печь, работающая на твердом топливе. Вероятно, она и стала причиной гибели школьников. В момент происшествия родителей поблизости не оказалось.

Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.
Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.
Сейчас следователи изучают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.
Фото: Следком по Ростовской области
Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области
Узнать подробнее

Вечный огонь на экране

Telegram-канале «Тютина» сообщил, что в селе Весело-Вознесенка Ростовской области вместо привычного Вечного огня сделали электронный.

Ранее Вечный огонь там работал на газу. Однако сейчас рядом с мемориалом установили экран, где транслируют горячий огонь.

Для Ростовской области это не первый подобный инцидент. Ранее электронный вечный огонь появился в селе Вареновка.

В социальных сетях с одобрением отнеслись к подобной инициативе.

«Считаю это более лучшим решением, так как память сохранена и почтена, а вот подвод специальной газовой трубы для мемориала, когда вся деревня не газифицирована — кощунственно. Думаю даже сами предки были бы скорее за то, чтобы газ достался домам их потомков», — пишут местные жители.

Читайте также:
По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космосПросто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображениемУголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области
Сегодня, 11:58
Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС
Сегодня, 12:10
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе
Сегодня, 11:52
Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением
Сегодня, 10:32
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»
Сегодня, 10:28
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Сегодня, 11:31