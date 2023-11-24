В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В конце ноября Ростовстат опубликовал отчет о среднем уровне цен на ряд товаров и платных услуг, зафиксированных к 20 ноября 2023 года.
Согласно данным отчета, наиболее значительный рост цен зарегистрировали на продукты животноводства. Так, например, цены на говядину в среднем выросли до 501 рубля (+6,8%) за килограмм, хотя в декабре прошлого года этот вид мяса обошелся бы в 469,26 рубля за килограмм. Свинина выросла в цене с 323,7 до 372 рублей (+15,17%) за килограмм. Мясо курицы и вовсе подорожало со 165 до 228 рублей (+38,18%) за килограмм. Баранина в конце декабря 2022 года стоила 502,3 рубля за килограмм, однако сейчас ее средняя цена составляет не меньше 560,2 рубля за килограмм (+11,6%).
Незначительно подорожала молочная продукция, например, сливочное масло, маргарин, творог, сметана, максимум на 14 рублей за килограмм, а сыры и вовсе стали дешевле на семь рублей (менее 1%).
Но самые высокие показатели роста цен безусловно оказались у яиц, которые подорожали с 74 до 107,3 рубля с декабря 2022 года (+45%).
Средний показатель прироста цен на мясо и яйца составил 23,35%.
Ранее ростовчане пожаловались на стремительный рост цен на яйца в ноябре.