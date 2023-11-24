В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%

Согласно данным отчета, наиболее значительный рост цен зарегистрировали на продукты животноводства. Так, например, цены на говядину в среднем выросли до 501 рубля (+6,8%) за килограмм, хотя в декабре прошлого года этот вид мяса обошелся бы в 469,26 рубля за килограмм. Свинина выросла в цене с 323,7 до 372 рублей (+15,17%) за килограмм. Мясо курицы и вовсе подорожало со 165 до 228 рублей (+38,18%) за килограмм. Баранина в конце декабря 2022 года стоила 502,3 рубля за килограмм, однако сейчас ее средняя цена составляет не меньше 560,2 рубля за килограмм (+11,6%).