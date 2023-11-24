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Updated Сегодня, 07:32

В Ростовской области закрылись детсады и сократили учебный день в школах из-за аварии

В Ростовской области закрылись детсады и сократили учебный день в школах

24 ноября 2023, 07:30
Фото: Midjourney
В Ростовской области закрылись детсады и сократили учебный день в школах из-за аварии

В Новочеркасске из-за аварии на водоводе закрыли детсады

В Новочеркасске из-за серьезной аварии на водоводе прекратили прием воспитанников в детских садах и сократили учебный день в школах, об этом сообщил глава администрации Юрий Лысенко.

В пятницу, 24 ноября, глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко со ссылкой на компанию «Экотехнологии» объявил, что в городе ведутся работы по устранению прорыва на водоводе, который питает Промышленный район. На время ремонтных работ подача воды прекращена, устранением дефекта занимаются две бригады ремонтников. Работы планируют закончить до конца суток.

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На время отключения воды 24 ноября детские сады № 17, 19, 22, 49, 56, 65 не будут принимать воспитанников, в детских садах № 15, 37, 59 по плану санитарный день.На время отключения воды 24 ноября детские сады № 17, 19, 22, 49, 56, 65 не будут принимать воспитанников, в детских садах № 15, 37, 59 по плану санитарный день.
На время отключения воды 24 ноября детские сады № 17, 19, 22, 49, 56, 65 не будут принимать воспитанников, в детских садах № 15, 37, 59 по плану санитарный день.
Фото: t.me/yurilysenko

На время отключения воды 24 ноября детские сады № 17, 19, 22, 49, 56, 65 не будут принимать воспитанников, в детских садах № 15, 37, 59 по плану санитарный день.

Кроме того, в школах № 15, 20, 22, 24, 25, 31, 32 сокращенный режим дня, аналогичный режим действует в начальных классах № 9 школы. Вместе с этим начальные классы школы № 22, старшие классы школы № 9 и все классы школы № 11 работают дистанционно.

Ранее в Ростовской области начали проверку Telegram-канал, который занимается травлей школьников.

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