В Ростовской области закрылись детсады и сократили учебный день в школах

В пятницу, 24 ноября, глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко со ссылкой на компанию «Экотехнологии» объявил, что в городе ведутся работы по устранению прорыва на водоводе, который питает Промышленный район. На время ремонтных работ подача воды прекращена, устранением дефекта занимаются две бригады ремонтников. Работы планируют закончить до конца суток.