Водители в Ростовской области за сутки сбили восемь человек, включая ребенка

Во всех случаях, кроме одного, ДТП произошли по вине самих пешеходов. Они переходили дорогу вне перехода и перебегали проезжую часть. Также часть происшествий произошла в ночное время. Водители не заметили пешеходов, так как на тех не было светящихся элементов одежды.