Водители в Ростовской области за сутки сбили восемь человек, включая ребенка

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
За сутки водители в Ростовской области совершили восемь наездов на пешеходов. Один из пострадавших — ребенок.
Во всех случаях, кроме одного, ДТП произошли по вине самих пешеходов. Они переходили дорогу вне перехода и перебегали проезжую часть. Также часть происшествий произошла в ночное время. Водители не заметили пешеходов, так как на тех не было светящихся элементов одежды.
Из восьми человек, сбитых за сутки, трое погибли, остальные получили травмы.
В ГИБДД напомнили, что из-за ухудшения погоды в Ростовской области риск ДТП только возрастает. А потому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными.
Напомним, на предстоящих выходных в Ростовской области прогнозируют проливные дожди.