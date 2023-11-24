rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Водители в Ростовской области за сутки сбили восемь человек, включая ребенка

Водители в Ростовской области за сутки сбили восемь человек, включая ребенка

24 ноября 2023, 13:11
Фото: ГИБДД по РО
Водители в Ростовской области за сутки сбили восемь человек, включая ребенка
В Ростовской области только за одни сутки водители сбили восемь человек, трое из них погибли, сообщили в региональном ГИБДД.

За сутки водители в Ростовской области совершили восемь наездов на пешеходов. Один из пострадавших — ребенок.

Во всех случаях, кроме одного, ДТП произошли по вине самих пешеходов. Они переходили дорогу вне перехода и перебегали проезжую часть. Также часть происшествий произошла в ночное время. Водители не заметили пешеходов, так как на тех не было светящихся элементов одежды.

Из восьми человек, сбитых за сутки, трое погибли, остальные получили травмы.

В Ростовской области могут заказать услуги санавиации для серьезных ДТП
Узнать подробнее

В ГИБДД напомнили, что из-за ухудшения погоды в Ростовской области риск ДТП только возрастает. А потому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными.

Напомним, на предстоящих выходных в Ростовской области прогнозируют проливные дожди.

Читайте также:
Грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской областиВылетел на встречную: один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской областиВодителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Погода в Ростовской области#ДТП в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области#Смертельное ДТП в Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области
Сегодня, 11:58
Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС
Сегодня, 12:10
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе
Сегодня, 11:52
Просто видео: в Ростовской области вместо Вечного огня включили экран с изображением
Сегодня, 10:32
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»
Сегодня, 10:28
ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей
Сегодня, 11:31