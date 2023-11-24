Водителям запретят остановку в центре Ростове с 17 декабря

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Ограничения будут действовать с 17 декабря для увеличения пропускной способности улицы. Водители больше не смогут останавливаться и оставлять здесь автомобили.
Это касается участков от домов № 59/32 и 29 до Братского, от № 50 до Халтуринского, от № 68/81 и 75/78 до Островского. Также запреты введут от здания № 75/78 до переулка Островского и от №72 до Буденновского.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.