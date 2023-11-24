rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Водителям запретят остановку в центре Ростове с 17 декабря

Водителям запретят остановку в центре Ростове с 17 декабря

24 ноября 2023, 09:43
Фото: 1MI
Водителям запретят остановку в центре Ростове с 17 декабря
В Ростове-на-Дону с середины декабря будет ограничено движение на участках улицы Максима Горького, сообщили в Департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать с 17 декабря для увеличения пропускной способности улицы. Водители больше не смогут останавливаться и оставлять здесь автомобили.

В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробка
Узнать подробнее

Это касается участков от домов № 59/32 и 29 до Братского, от № 50 до Халтуринского, от № 68/81 и 75/78 до Островского. Также запреты введут от здания № 75/78 до переулка Островского и от №72 до Буденновского.

Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.

Читайте также:
В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробкаВ Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопадВ Ростове ночью 17 ноября ограничат движение транспорта на улице Пойменной
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Автомобили#Водители#Ограничения движения#Ростов#Пропускная способность#Максим Горький
Подпишитесь
Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области
Сегодня, 04:56
Хорошая погода не наступит: дожди все выходные будут заливать Ростов
Сегодня, 06:23
В Ростове-на-Дону силовики проверят телеграм-канал, где унижают и травят детей
Сегодня, 05:30
В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
Вчера, 21:03
Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области
Сегодня, 04:56
Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку
Вчера, 18:09