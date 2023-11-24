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Ростовчан не внесли в обменный список заложников ХАМАС

Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС

24 ноября 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Ростовчан не внесли в обменный список заложников ХАМАС
Семью ростовского врача-фтизиатра Ирины Татти не внесли в обменный список заложников ХАМАС, он опубликован на сайте правительства Израиля.

Сегодня на 17.00 мск намечено прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Воюющие стороны планируют обменяться пленными. В заложниках у ХАМАС находится ростовский врач-фтизиатр Ирина Татти, а также ее дочь Елена и внук Александр.

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В списке для обмена пленными они не указаны. О состоянии Ирины Татти и ее родственников до сих пор ничего не известно.

Ранее израильские власти объявили ростовчан в розыск. Известно, что зять Ирины Татти Виталий Труфанов был убит в кибуце Нир-Оз.

Напомним, Татти много лет проработала в Ростове фтизиатром. После выхода на пенсию она переехала к дочери в Израиль. Они жили рядом с сектором Газа.

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