«Южная транспортная компания» в Ростове может лишиться права на перевозку пассажиров

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
В четверг, 23 ноября, в Ростове в городском центре управления пассажироперевозками рассмотрели проблемы транспорта, в частности пассажироперевозок из отдаленных районов — Ростовского моря, ЗЖМ, СЖМ, Левенцовки, Вертолетного поля, Военведа и Александровки.
Руководители ООО «Южная транспортная компания» получили требование об устранении нарушений условий муниципального контракта из-за некачественного обслуживания маршрутов №18 и 81. В соответствии с законом о контрактной системе это становится началом процедуры расторжения договора в одностороннем порядке. Контрольную проверку работы маршрутов проведут 4 декабря.
Кроме того, руководители АТП получили поручение набрать водителей общественного транспорта в кратчайшие сроки на маршруты автобусов № 1, 10, 24, 25, 27, 35, 40-45, 55-56, 67, 80, 90а, 92 и 92а, 98, а также троллейбусы № 2, 7, 17, 17а и 22.
«В случае непринятия достаточных мер, в отношении транспортных предприятий будут применяться самые строгие меры, вплоть до расторжения муниципальных контрактов», — сказано в сообщении.
Ранее власти рассказали, на какие маршруты выпустят новые автобусы.